Vali Tutulmaz'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika

Vali Tutulmaz'dan korona virüs açıklaması

"Aşı olmak kurallara uyulmayacağı anlamına gelmiyor"

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, son haftalarda vaka sayılarında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan korona virüs vakaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Aşılı olmak kurallara uyulmayacağı anlamına gelmiyor. Aşının faydası var bunu açıkça görüyoruz. Ancak genel bir bağışıklığı sağlayabilmek için aşılı oranını arttırmamız gerekiyor" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, son haftalarda vaka sayılarında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan korona virüs vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak vatandaşları aşı olmaya ve kurallara uymaya davet etti. Şu anda aşılamada il olarak ilk 15 içerisinde olduklarını ve aşılamada yüzde 80'lerde olduklarını belirten Vali Tutulmaz, "Pandeminin etkisi hala devam ediyor. Tedbirlerimizi biz alıyoruz. Almaya devam ediyoruz. Sizler vasıtasıyla bunun önemini belirtiyoruz. Şu anda aşılamada il olarak ilk 15 içerisindeyiz. Yüzde 80'lerde aşılamadayız. Ancak bir taraftan da rakamlarda yüksek olduğumuzu görüyoruz. Bu konuda biraz alanın darlığını okulların açıldığını görüyoruz ama bunu bir bahane olarak değerlendirmemiz gerekir. Hep beraber kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aşılı olmak kurallara uyulmayacağı anlamına gelmiyor. Aşının faydası var bunu açıkça görüyoruz. Ancak genel bir bağışıklığı sağlayabilmek için aşılı oranını artırmamız gerekiyor. Bir taraftan da sağlık kurallarına maske sosyal mesafe hijyen kurallarına uymaması gerekiyor. Hastanelerimizin yükü çok fazla artmış değil. Normal düzeni döndürebiliyor. Ancak bunu gönlümüz ister ki 0 olsun. Bu konuda vatandaşlarımızı duyarlı olaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.