Hacettepe'de iki bebeğe 24 saat içinde anne karnında spina bifida ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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Hacettepe'de iki bebeğe 24 saat içinde anne karnında spina bifida ameliyatı yapıldı

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Hacettepe\'de iki bebeğe 24 saat içinde anne karnında spina bifida ameliyatı yapıldı
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Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde spina bifida tanılı iki bebeğe 24 saat içinde anne karnında ameliyat yapıldı. Prof. Dr. Özgür Deren, müdahale edilmediğinde hidrosefali oranının yüzde 80'e çıkabildiğini, ameliyat sonrası bağımsız yürüme ihtimalinin iki kat arttığını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde, spina bifida tanısı konulan iki bebeğe 24 saat içinde anne karnında cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Biri açık, diğeri kapalı (fetoskopik) yöntemle yapılan ameliyatlarda yaklaşık 30 kişilik uzman ekip görev aldı.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde henüz doğmamış ve spina bifida tanısı konulan iki bebeğe 24 saat içinde anne karnında cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar, perinatoloji, beyin cerrahisi, anesteziyoloji, yenidoğan ve endoskopik cerrahi ekiplerinin ortak çalışmasıyla tamamlandı. Omurga ve omuriliğin gelişimindeki bir bozukluk nedeniyle ortaya çıkan spina bifida, doğum sonrasında hareket kaybı ve hidrosefali gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Anne karnında yapılan cerrahi müdahaleler ise bu risklerin azaltılması ve bebeklerin ilerleyen yaşamlarında daha iyi hareket kabiliyetine sahip olması açısından önem taşıyor. Gerçekleştirilen ameliyatlar hakkında konuşan Hacettepe Üniversitesi Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Deren, iki operasyonun da uzun bir maratondan geçtiğini ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini belirtti.

"Ameliyatın her aşamasını dakika dakika planladık"

Hacettepe Üniversitesi Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Deren, iki operasyonun da uzun hazırlık ve yüksek düzeyde koordinasyon gerektirdiğini belirterek, "Bu operasyon multidisipliner bir işti. Beyin cerrahisi, anestezi, endoskopik cerrahi, perinatoloji ve yenidoğan ekipleri sürece katkı sundu. Defalarca toplantı yaptık, detaylı iş bölümü ve kontrol listeleri oluşturduk. Ameliyatın her aşamasını dakika dakika planladık. Müdahale edilmediğinde hidrosefali oranı yüzde 80'e kadar çıkabiliyor. Ameliyat sonrası bu oran belirgin şekilde azalmakta, bağımsız yürüme ihtimali ise iki kat artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
AmeliyatHastaneGüncelSağlıkSon Dakika

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