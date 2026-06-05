Hamileler Yaz Sıcaklarında Sıvı Tüketimine Dikkat Etmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamileler Yaz Sıcaklarında Sıvı Tüketimine Dikkat Etmeli

05.06.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Opr. Dr. Gamze Keleş, yaz sıcaklarının hamilelerde sıvı kaybını artırdığını ve riskleri beraberinde getirdiğini belirtti.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde hamile kadınların sıvı kaybına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gamze Keleş, yeterli su tüketilmemesinin rahimde kasılmalara, hatta düşük ve erken doğum riskine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Gamze Keleş, yaz mevsiminde hamilelerin hem artan sıcaklık hissi hem de alınan kilolar nedeniyle daha fazla zorlandığını söyledi. Aşırı sıcak havaların terlemeyi artırdığını ve bunun da vücutta su ile mineral kaybına neden olduğunu ifade eden Keleş, hamilelikte görülen baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğünün en sık sebeplerinden birinin kaybedilen sıvının yerine konulmaması olduğunu belirtti.

Dolaşım sisteminde yeterli sıvı bulunmamasının rahimde kasılmalara yol açabileceğine dikkat çeken Keleş, "Yaz sıcakları fazla terlemeye bağlı olarak sıvı kaybını artırır. Dolaşımda yeterli sıvı olmaması rahimde kasılmalara, hatta düşük ve erken doğum gibi istemediğimiz sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle sıvı tüketimi hafife alınmamalıdır" dedi.

Yaz döneminin hamileler için daha konforlu geçirilebilmesi adına önerilerde bulunan Keleş, yüzme ve yürüyüşün faydalı aktiviteler olduğunu, rahat ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Kaliteli ve uzun uykunun vücut sağlığını olumlu etkilediğini belirten Keleş, günde en az 2-3 litre su tüketilmesini, ayrıca günlük bir şişe maden suyunun kaybedilen minerallerin dengeli şekilde yerine konmasına yardımcı olacağını ifade etti.

İnce ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesinin terlemeyi ve sıvı kaybını azaltacağını kaydeden Keleş, bu tür giysilerin pişik ve mantar gibi cilt sorunlarının önlenmesine de katkı sağladığını dile getirdi. Hamilelikte güneş lekelerinin daha belirgin hale gelebileceğini belirten Keleş, özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmaması, şapka ve şemsiye kullanılması ile güneş koruyucu ürünlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tatil planı yapan anne adaylarına da seslenen Keleş, seyahat öncesinde mutlaka doktor kontrolünden geçilmesini tavsiye ederek, "Bebeğinizin sağlık durumunu ve planlanan mesafe ile aktivitelerin sizin için herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığını mutlaka hekiminizle değerlendirin" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hamileler Yaz Sıcaklarında Sıvı Tüketimine Dikkat Etmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:50:30. #7.12#
SON DAKİKA: Hamileler Yaz Sıcaklarında Sıvı Tüketimine Dikkat Etmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.