Haymana\'nın sağlık turizmi potansiyeli masaya yatırıldı

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Haymana'da gerçekleştirdiği temaslarda ilçenin sağlık ve termal turizm alanındaki potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Aysun Bay, temasları kapsamında Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Haymana Kaymakamı Osman Sak ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı ile bir araya geldi.Gerçekleştirilen görüşmelerde, Haymana'nın dünyaca tanınan şifalı termal sularının uluslararası sağlık turizmine daha etkin kazandırılması, kaplıca tesislerinin geliştirilmesi, yeni sağlık yatırımları, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım ve sağlıklı yaşam projeleri ile uluslararası iş birlikleri ele alındı.

Toplantıda, Haymana'nın sahip olduğu termal kaynakların sağlık turizmi açısından önemli bir değer olduğu vurgulanırken, ilçenin uluslararası sağlık turizmi destinasyonları arasında yer alması için kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili paydaşların iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye'nin termal turizm alanındaki güçlü potansiyelini daha ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirterek, Haymana'nın uluslararası sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelmesi için ortak çalışma iradesi ortaya koyduklarını ifade etti.

Bay, ziyaretlerin ardından Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Haymana Kaymakamı Osman Sak ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı'ya ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek, gerçekleştirilecek iş birliklerinin Haymana'ya ve Türkiye'nin sağlık turizmine katkı sunmasını temenni etti. - MALATYA