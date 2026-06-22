Hemşire Emine Öztoprak'a Veda Töreni - Son Dakika
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Hemşire Emine Öztoprak'a Veda Töreni

Hemşire Emine Öztoprak\'a Veda Töreni
22.06.2026 10:38
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Şırnak'ta görev yapan hemşire Emine Öztoprak, tayini sonrası duygusal bir veda programıyla uğurlandı.

Şırnak'ta uzun yıllar sağlık hizmetlerinde görev yapan hemşire Emine Öztoprak, tayininin İstanbul'a çıkmasının ardından mesai arkadaşları ve sendika temsilcileri tarafından düzenlenen programla uğurlandı.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan hemşire Emine Öztoprak'ın yeni görev yerine atanmasının ardından veda ziyaretleri başladı. Görev süresi boyunca sağlık çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgilenen ve aktif sendikal çalışmalarıyla da tanınan Öztoprak, üyesi olduğu sendikayı ziyaret etti. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, yönetim kurulu üyeleri, iş yeri temsilcileri ve gençlik komisyonu üyelerinin katılımıyla düzenlenen programda, Emine Öztoprak'a sağlık hizmetlerine sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi. Programda konuşan Başkan Anmal, Öztoprak'ın görev yaptığı birimlerde çalışkanlığı, özverisi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla örnek bir sağlık çalışanı olduğunu belirterek, "Sağlık hizmetlerinin yanı sıra çalışanların sorunlarıyla da yakından ilgilenmesi, kurum içerisindeki iş barışına sağladığı katkılar ve gösterdiği üstün gayret her zaman takdirle karşılandı. Sağlık-Sen ailesi olarak kendisine bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yeri olan İstanbul'da başarılar diliyoruz" dedi.

Duygusal anların yaşandığı törende konuşan hemşire Emine Öztoprak ise Şırnak'ta görev yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Görev süresi boyunca hem çalışma arkadaşlarıyla hem de sendika temsilcileriyle güçlü dostluklar kurduğunu ifade eden Öztoprak, "Şırnak'tan ayrılmak benim için kolay değil. Burada çok güzel dostluklar edindim ve unutamayacağım anılar biriktirdim. Başta Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal olmak üzere tüm yönetime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anlamlı plaket ve veda programı beni çok duygulandırdı ve onurlandırdı" diye konuştu.

Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Sağlık, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hemşire Emine Öztoprak'a Veda Töreni - Son Dakika

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