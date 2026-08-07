Hepsiburada, FutureBright işbirliğiyle gerçekleştirdiği 'Güneş Koruyucu Ürün Kullanım Alışkanlıkları Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

Sonuçlara göre, tüketicilerin güneş koruyucu alışverişinde ilk tercihi e-ticaret olurken, söz konusu eğilim Hepsiburada verilerine de yansıdı. Platformda güneş koruyucu ürün satışları son bir yılda adet bazında yüzde 50 arttı.

Araştırmaya katılanların yarısı kış aylarında da yüzüne düzenli güneş koruyucu uyguladığını belirtirken, vücut ürünlerinin kullanımında mevsimselliğin etkisi sürdü. Güneş kremi kullanımının başlıca nedenleri yüzde 69 ile cilt lekelerini önlemek, yüzde 66 ile güneş yanıklarından korunmak olarak sıralandı. Kullanıcıların yüzde 90'dan fazlası ise ürünü gün içinde yeniden uyguladığını aktardı. Yüz için kullanılan güneş kremlerine yıl boyunca istikrarlı ilgi gösterilirken, vücut ürünlerine yönelik talep ise mayıstan itibaren arttı.

E-ticaret yüzde 54 ile ilk sırada

Güneş koruyucularda krem formu hem plajda hem de günlük kullanımda en çok tercih edilen seçenek olmayı sürdürürken, stick, jel ve pudra gibi alternatif ürünler de kullanım alışkanlıklarında yer almaya başladı.

Katılımcıların yüzde 57'si indirim dönemlerinden bağımsız olarak alışverişlerinde birden fazla güneş koruyucu ürün alabileceğini belirtirken, yüzde 78'i güneş koruyucu içeren cilt bakım ürünlerini tercih ettiğini bildirdi. Özellikle kadın kullanıcılar, çok işlevli yüz güneş kremlerine daha fazla ilgi gösterdi.

Güneş koruyucu alışverişinde e-ticaret siteleri yüzde 54 ile ilk sırada yer alırken, kullanıcıların yaklaşık yarısı satın alma öncesinde ürün yorumlarını inceledi. Alışverişi, en fazla mevcut ürünün tükenmesi tetiklerken, yaz sezonunun başlaması ve kampanya dönemleri de satın alma kararını etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Marka tercihleri ise kullanım alışkanlıklarına göre farklılaştı. Yerli markalar günlük kullanım ve makyaj altına uygunluk özellikleriyle öne çıkarken, Güney Kore markalarına yönelik tercihte sosyal medyadaki popülerlik, yenilikçilik ve cilt bakımındaki uzmanlık algısı etkili oldu. İthal markalar ise 'premium' ve güvenilir marka algısı ile hassas ciltlere uygunluk kriterleriyle tercih edildi.

Çocuklara yönelik güneş koruyucu kullanımında da marka ve içerik güvenilirliği öne çıktı. Ebeveynlerin yüzde 67'si çocukları için düzenli, yüzde 29'u da zaman zaman güneş koruyucu kullandığını belirtirken, her 10 ebeveynden 4'ü ise çocuğu için kendi kullandığından farklı bir marka tercih etti.

Çocuk kategorisindeki satın alma kararlarında marka ve içerik güvenilirliğinin yanı sıra hassas ciltlere uygunluk ve güneş koruma faktörü (SPF) seviyesi, belirleyici unsurlar arasında yer aldı.