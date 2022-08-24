Her 10 kişiden 3'ü tiroid hastası olduğunu bilmiyor - Son Dakika
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Her 10 kişiden 3'ü tiroid hastası olduğunu bilmiyor

24.08.2022 13:33

Her 10 kişiden 3'ü tiroid hastası olduğunu bilmiyor Uzm. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu: "Kendisi küçük ama tiroidin vücut metabolizmasında büyük fonksiyona sahip" "Tiroid hastalığının olduğunu bilmeyen sokakta gördüğünüz her 10 kişiden 3'ünde aslında bu hastalık var" Endekrinoloji ve...

Her 10 kişiden 3'ü tiroid hastası olduğunu bilmiyor

Uzm. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu:

"Kendisi küçük ama tiroidin vücut metabolizmasında büyük fonksiyona sahip"

"Tiroid hastalığının olduğunu bilmeyen sokakta gördüğünüz her 10 kişiden 3'ünde aslında bu hastalık var"

ANTALYA - Endekrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, küçük bir organ olan tiroidin, vücut metabolizmasında büyük bir öneme sahip olduğunu, tiroidin az ya da çok çalışması halinde ise çeşitli hastalıkları beraberinde getirebileceğini söyledi. Yazıcıoğlu, çoğu insanın kendinde tiroid hastalığından habersiz olduğuna da işaret ederek, "Tiroid hastalığının olduğunu bilmeyen sokakta gördüğünüz her 10 kişiden 3'ünde aslında bu hastalık var" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi'nden Uzm. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, tiroid rahatsızlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Küçük bir organ olan tiroidin vücut metabolizmasında büyük fonksiyona sahip olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, "Metabolizma üzerine etkili en önemli hormonlardan bir tanesini salgılıyor. Metabolizma çalışmasını sağlayan, azlığında ya da fazlalığı olması halinde sorunların çıktığı bir organımız" dedi.

"Az ya da çok çalışırsa vücuda önemli zararları var"

Tiroid hastalıklarının fonksiyonel ve anatomik olmak üzere iki gruba ayrıldığını kaydeden Uzm. Dr. Yazıcıoğlu, "Fonksiyonel hastalıklarda tiroid az ya da çok çalışması. Tiroid az çalıştığında metabolizmamız yavaşlar, kilo almamız kolaylaşır, cildimiz kurur, bağırsak tembelliği ve buna bağlı kabızlık, saç ve tırnaklarla ilgili sorunlara yol açar. Tedavi edilmediği takdirde de bu sorun giderek artar ve halsizlik, vücutta ödem toplaması gibi sorunlar ortaya çıkar. Tam tersi çok çalıştığında da, başta kemik ve kalp üzerine önemli zararları vardır. Özellikle yaşlı ve altta kalp hastalığı olan kişilerde tabloyu daha da ağırlaştıracak sonuçlara yol açabilir. Kemik erimesi önemli bir problem olarak da karşımıza çıkabilir. Mutlaka bu tür hastaların Endekrinoloji uzmanına görünüp tedavi olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Guatrın hangi huyda olduğu önemli"

Anatomik olan gruptaki hastalığın guatr olduğunu aktaran Yazıcıoğlu, böyle bir durumda tiroid nodüllerinin hangi huyda olduğunun önemine vurgu yaptı. Yazıcıoğlu, "Bizim için en öneli tarafı iyi mi kötü mü huylu olduğu. Bunu çok basit bir yöntemle tiroid nodülünün içine girip örnek alıp, çok kısa bir sürede hastanın günlük yaşamını etkilemeyecek şekilde teşhisi koyabiliyoruz" diye konuştu.

"Her 10 kişiden 3'ü tiroid hastası olduğunu bilmiyor"

Sokaktaki her 10 kişiden 3'ünün tiroid hastası olduğunu bilmediğini kaydeden Yazıcıoğlu, "Tiroid hastalığının olduğunu bilmeyen sokakta gördüğünüz her 10 kişiden 3'ünde aslında bu hastalık var. Bölgemiz de endemik bir guatr bölgesi olduğu için, mutlaka sağlıklı bireylerin daha önce tiroidlerini taratmamışsa, ultrason ve kan tahlilleriyle birlikte tiroid bezinin taranması gerekiyor. Fonksiyonel ya da anatomik sorun olup olmadığına bakılması gerekiyor" dedi.

Yazıcıoğlu, tiroid hastalıklarında tedavinin nedene yönelik gerçekleştirildiğini de belirterek, bu yöntemlerin ilaç, iyot veya cerrahi seçenekler olduğunu kaydetti.

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Kaynak: İHA

Memorial, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Her 10 kişiden 3'ü tiroid hastası olduğunu bilmiyor - Son Dakika

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