Prof. Dr. Birnur Yılmaz: Her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Birnur Yılmaz: Her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor

Prof. Dr. Birnur Yılmaz: Her 8 kadından 1\'i meme kanserine yakalanıyor

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Birnur Yılmaz, Haberler.com 'da Meral Karadağ'ın sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programında konuştu. Meme kanserine dair çarpıcı uyarılarda bulunan Yılmaz, "Her 8 kadından 1'i hayatı boyunca meme kanserine yakalanabilir" dedi.

10.05.2025 14:59  Güncelleme: 15:16
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Prof. Dr. Birnur Yılmaz, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek 20 yaşından itibaren yıllık kontrollerin şart olduğunu söyledi. Genetik mutasyonlar, obezite, sigara ve alkolün risk faktörleri arasında olduğunu belirtti. Yılmaz, kadınların ayda bir kez kendi kendine muayene yapmasını da tavsiye etti.


"HER 8 KADINDAN 1'İ MEME KANSERİNE YAKALANIYOR!"

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Birnur Yılmaz, Haberler.com ekranlarında yayınlanan İyileşme Burada Başlar programında meme kanserine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Her 8 kadından 1'i hayatı boyunca meme kanserine yakalanabilir" diyen Yılmaz, erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Her 8 Kadından 1'i Meme Kanserine Yakalanıyor!

"20 YAŞINDAN SONRA HER YIL ULTRASON ŞART"

Genç kadınların da risk altında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Kadınlara 20 yaşından itibaren yılda bir kez meme ultrasonu çektirmelerini öneriyoruz. 40 yaş ise mamografiye başlamak için en doğru zamandır" dedi. 40-45 yaş arasındaki kadınların ise 2 yılda bir mamografi çektirmesi gerektiğini belirtti.

Her 8 Kadından 1'i Meme Kanserine Yakalanıyor!

"OBEZİTE, SİGARA VE ALKOL RİSKİ ARTIRIYOR"

Meme kanseriyle ilgili genetik faktörlerin yanı sıra yaşam tarzının da çok etkili olduğunu ifade eden Yılmaz, "BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları kanser riskini ciddi şekilde artırır. Ayrıca obezite, sigara ve alkol kullanımı da meme kanseri riskini artıran başlıca nedenlerdendir" dedi. Kadınların her ay kendi kendine meme muayenesi yapmasının da önemli olduğunu ekledi.

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Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Birnur Yılmaz: Her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor - Son Dakika

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