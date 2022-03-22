Her yüz kişiden yaklaşık 80'inde burun eğriliği görülüyor... Burun eğriliği nefes alma, horlama ve uyku apnesine yol açabiliyor - Son Dakika
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Her yüz kişiden yaklaşık 80'inde burun eğriliği görülüyor... Burun eğriliği nefes alma, horlama ve uyku apnesine yol açabiliyor

22.03.2022 21:44

Her yüz kişiden yaklaşık 80'inde burun eğriliği görülüyor.

Her yüz kişiden yaklaşık 80'inde burun eğriliği görülüyor... Burun eğriliği nefes alma, horlama ve uyku apnesine yol açabiliyor

MUĞLA Acıbadem Bodrum Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Uluat, burun eğriliğinin toplumun yüzde 70-80'inde görülen bir sorun olduğunu belirterek tedavi edilmezse bu sorunun burundan nefes alma problemleri, horlama ve apne gibi uyku problemleri, sık sinüzit atakları, kronik baş ağrıları, kronik farenjit ve sık burun kanamaları gibi şikayetlere yol açtığını söyledi.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Uluat, toplumda yaygın olarak görülen burun eğriliklerinin kısaca "Kıkırdak ve kemik yapılardan oluşan septum duvarındaki eğrilikler" olarak tanımlandığını ifade etti. Dr. Uluat, Tıptaki adıyla "septum deviasyonlarının" doğumsal olabileceği gibi doğumdan ergenlik dönemine kadar geçen süreçte burun bölgesine alınan düşme ve çarpma gibi darbeler sonucu oluşabildiğine değinerek "En sık olarak yapısal veya gelişim döneminde alınan darbelere bağlı oluşan eğrilikler ile sık karşılaşıyoruz" dedi.

"Pek çok hastalığa yol açıyor

Burun eğriliğinin en sık "burundan nefes alma" problemleriyle kendisini belli ettiğine dikkat çeken Dr. Uluat, "Bu eğrilikler, nefes problemi dışında horlama, apne gibi uyku problemleri, sık sinüzit atakları, kronik baş ağrıları, kronik farenjit ve sık burun kanamaları gibi bir çok şikayete de neden olabilir" diye konuştu. Dr. Uluat, genellikle kulak, burun ve boğaz hekimlerince yapılan muayene sonrasında teşhis konduğunu ancak bazen diğer branş hekimleri tarafından başka nedenlerle çekilmiş görüntüleme yöntemlerinde eğriliğin tespit edilebileceğini belirtti.

"Her eğrilik ameliyat gerektirmez"

Her eğriliğin ameliyat gerektirmediğini vurgulayan Dr. Uluat "Toplumumuzun yaklaşık yüzde 70-80 inde az ya da çok burun eğriliği bulunuyor. Ancak önemli olan eğriliğin şikayet oluşturacak ölçüde olmasıdır" dedi. Belirgin şikayete neden olmayacak kadar hafif eğrilik olan hastalara veya istisnai durumlar hariç, gelişimini henüz tamamlamamış çocuklara ameliyat önermediklerine dikkat çekti.

Dr. Uluat, bu eğriliklerin, kıkırdak veya kemik bölümdeki şekil bozukluğundan kaynaklandığı için medikal tedavi seçeneği olmadığını belirterek "Ancak bazı kişilerde nefes almayı bozan konka hipertrofisi (burun eti büyümesi) veya alerjik rinit gibi diğer nedenler söz konusu olabilir ve bu hastalarımızda medikal tedavi bir seçenek olarak kullanılabilir" diye konuştu.

Eğriliği olanlara rahat nefes önerileri

Şikayete neden olan eğriliği olan hastalara öncelikle ameliyat yoluyla tedavi önerdiklerinin altını çizen Dr. Uluat "Ancak bazen mevcut sağlık durumu nedeniyle veya diğer nedenlerle ameliyat olamayacak olan hastalarımıza eğriliğin durumuna göre burun kanatlarını açıcı aparatlar, konka hipertrofisini (burun eti büyüklüğü) azaltabilecek ilaçlar veya uyku için yatış pozisyonları öneriyoruz" dedi.

Her yüz kişiden yaklaşık 80'inde burun eğriliği görülüyor... Burun eğriliği nefes alma, horlama ve uyku apnesine yol açabiliyor
Her yüz kişiden yaklaşık 80'inde burun eğriliği görülüyor... Burun eğriliği nefes alma, horlama ve uyku apnesine yol açabiliyor
Her yüz kişiden yaklaşık 80'inde burun eğriliği görülüyor... Burun eğriliği nefes alma, horlama ve uyku apnesine yol açabiliyor

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Burun eti büyümesi, Bodrum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Her yüz kişiden yaklaşık 80'inde burun eğriliği görülüyor... Burun eğriliği nefes alma, horlama ve uyku apnesine yol açabiliyor - Son Dakika


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