Hisarcık\'ta Gıda Denetimleri Süreklilik Arz Ediyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gıda satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin gıda güvenliği, hijyen şartları ve ilgili mevzuata uygunlukları kontrol edilirken, güvenilir gıdanın vatandaşlara ulaştırılması amacıyla sahadaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA