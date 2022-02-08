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Iğdır vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasına girdi - Son Dakika

Iğdır vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasına girdi

08.02.2022 16:54

Iğdır vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasına girdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 22-28 Ocak tarihleri arası vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içinde Iğdır'da var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak arasında 100.

Iğdır vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasına girdi

IĞDIR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 22-28 Ocak tarihleri arası vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içinde Iğdır'da var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa oldu. Vaka sayılarının en yoğun olduğu iller arasında olan Iğdır'da vatandaşların bir kısmı maske takarken bir kısmı ise maskesiz dolaşmaya devam etti. Banka önlerinde ve çarşı merkezde ise kalabalık dikkat çekti. Pandemiye karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Sadık Karayaluk, "Iğdır'da virüs şu an baya artmış. Biz vatandaş olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Maskesiz gezmiyoruz. Karşıdaki insanlar da bizim gibi önlem alırsa gerçekten sağlıklı olacağını düşünüyorum" dedi.

Bakan Koca, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var" dedi.

Iğdır vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasına girdi
Iğdır vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasına girdi
Iğdır vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasına girdi

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Iğdır, Ocak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Iğdır vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasına girdi - Son Dakika


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