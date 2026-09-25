İl Sağlık Müdürü Sivlim, Bayburt\'ta yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için inceleme yaptı

Bayburt'ta yapılması planlanan Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesi kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla alan incelemesi gerçekleştirildi. Projenin teknik ve mimari ayrıntıları üzerine görüş alışverişinde bulunulurken merkezin sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. İncelemeye yüklenici firma adına İnşaat Mühendisi Ali Altay, Sağlık Bakanlığından Makine Mühendisi Veysel Karani Er ve Mimar Sedat Aktulum da katıldı.

Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Bayburt'a kazandırılması için yürütülen çalışmaların, ilgili kurum ve paydaşlarla koordinasyon içerisinde sürdürüleceği kaydedildi.