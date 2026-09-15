İngiltere'de tanı konulamayan gurbetçi hasta Manisa'da günübirlik operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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İngiltere'de tanı konulamayan gurbetçi hasta Manisa'da günübirlik operasyonla sağlığına kavuştu

İngiltere\'de tanı konulamayan gurbetçi hasta Manisa\'da günübirlik operasyonla sağlığına kavuştu
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İngiltere'de yaşayan 49 yaşındaki Zeliha Müge Mergin Aras, yaklaşık üç aydır süren kanama şikayetlerine orada çözüm bulamayınca Manisa Şehir Hastanesinde günübirlik operasyonla tedavi edildi. Kanaması kontrol altına alınan hasta, ertesi sabah Londra'ya dönecek.

İngiltere'de yaşayan 49 yaşındaki Zeliha Müge Mergin Aras, yaklaşık üç aydır devam eden yoğun kanama şikayetlerine orada çare bulamayınca tedavisini Türkiye'de yaptırdı. Aras, Manisa Şehir Hastanesinde yapılan günübirlik operasyonla sağlığına kavuştu.

İngiltere'de yaşayan Zeliha Müge Mergin Aras (49), yaklaşık üç aydır devam eden yoğun ve pıhtılı kanama şikayetleri nedeniyle İngiltere'de tedavi arayışına girdi. Mayıs ayında başlayan değerlendirme sürecinde kendisine bir türlü kesin tanı konulamaması üzerine Aras, ailesini ziyaret etmek üzere geldiği Manisa'da, Manisa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semih Taşkend'e başvurdu. Aktif kanaması devam eden hasta, gerekli değerlendirmelerin ardından hızlı bir şekilde operasyona alındı. Öğleden sonra gerçekleştirilen ilk muayenesinin ardından ertesi sabah günübirlik işleme alınan hastanın kanaması kontrol altına alınırken, ileri tetkik amacıyla biyopsi örnekleri de alındı.

"İşlemler çok hızlı gerçekleşti"

Sürecin kısa sürede planlanarak tamamlanmasının kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Zeliha Müge Mergin Aras, İngiltere'deki yavaş işleyen sağlık sistemine dikkat çekerek, "Dün öğleden sonra saat 15.30'da randevum vardı, bugün sabah işlem için hastanedeyim. İşlemler çok hızlı gerçekleşti. Annem de mayıs ayında Semih Bey tarafından ameliyat edilmişti ve şu anda sağlığı çok iyi. Benim de benzer şikayetlerim başlayınca Türkiye ziyaretimde doktorumuza başvurmak istedim" dedi.

"Hastamız ertesi gün Londra'ya dönecek"

Operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Semih Taşkend ise, "Hastamızın uzun süredir devam eden kanama yakınmaları mevcuttu. Aktif kanamasının devam etmesi nedeniyle gerekli değerlendirmelerimizi tamamlayarak işlemini vakit kaybetmeden planladık. Günübirlik işlemimizi gerçekleştirerek biyopsilerimizi aldık ve kanamanın kontrol altına alınmasına yönelik uygulamamızı yaptık. Hastamız sağlığına kavuşmuş bir şekilde ertesi sabah Londra'ya dönecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İngiltere'de tanı konulamayan gurbetçi hasta Manisa'da günübirlik operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de tanı konulamayan gurbetçi hasta Manisa'da günübirlik operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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