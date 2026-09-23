İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ORPHEUS kalite etiketi aldı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ORPHEUS kalite etiketi aldı

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İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ORPHEUS kalite etiketi aldı
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İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 6 yıl geçerli ORPHEUS kalite etiketini almaya hak kazandı. Enstitü bünyesindeki 31 doktora programı 21 Eylül 2032 tarihine kadar akredite edildi.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, doktora eğitiminde kaliteyi uluslararası ölçütler doğrultusunda geliştirmeye yönelik çalışmaları sonucunda "ORPHEUS Quality in Doctoral Education" etiketini almaya hak kazandı. 6 yıl süreyle geçerli olan kalite etiketi, Enstitünün doktora eğitimindeki kurumsal yaklaşımını ve sürekli gelişim kararlılığını uluslararası düzeyde ortaya koydu.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün doktora programları 18-19 Haziran 2026 tarihlerinde ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System) Etiket Komisyon Başkanı Prof. Dr. Gül Akdoğan ile Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Joana Palha ve Prof. Dr. Michael J. Mulvany tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde, ayrıntılı biçimde değerlendirildi. ORPHEUS Başkanı Prof. John Creemers ve üst kurulun değerlendirmeleri sonucu, enstitüye ORPHEUS kalite etiketi verilmesini kararlaştırıldı ve bu kapsamda enstitü bünyesindeki 31 doktora programını 21 Eylül 2032 tarihine kadar akredite etti.

ORPHEUS, biyotıp ve sağlık bilimleri alanındaki doktora eğitiminde temel kalite standartlarının geliştirilmesini, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve doktora programlarının uluslararası rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda enstitü; uluslararasılaşma, doktora programlarının yapısı, araştırmacı desteği, bilimsel araştırma ortamı, yönetişim ve kabul süreçleri alanlarındaki çalışmalarını önümüzdeki dönemde daha da güçlendirecek.

Elde edilen bu önemli başarı, İnönü Üniversitesinin nitelikli doktora eğitimi, bilimsel araştırma ve uluslararasılaşma hedeflerine verdiği önemin değerli bir göstergesi oldu.

Kaynak: İHA
KaliteEğitimSağlıkSon Dakika

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