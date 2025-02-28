İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor - Son Dakika
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Sağlık

İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor

Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmada, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde hızlandığı belirlendi. Araştırmada, yaşla ilgili sağlık sorunlarında belirli dönemlerde ani artışlar olduğu ve büyük değişimlerin genellikle 40'lı yaşların ortalarında ve 60'lı yaşların başlarında meydana geldiği tespit edildi. Araştırmacılar, bu bulguların yaşlanma sürecini anlamak ve sağlığı koruma konusunda önlemler almak için önemli olduğunu belirtti.

28.02.2025 11:45
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BİLİM insanları, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde hızlandığını tespit etti.

Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, kas-iskelet sistemi sorunları ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere yaşla ilgili sağlık sorunlarında belirli dönemlerde ani artışlar meydana geldiği belirlendi. Araştırılan molekül ve mikroorganizmalardaki değişimin kademeli, kronolojik bir şekilde yaşanmadığı görüldü. Büyük değişimlerin 40'lı yaşların ortalarında ve 60'lı yaşların başlarında meydana gelme eğiliminde olduğu tespit edildi.

Stanford Üniversitesi'nden genetikçi Michael Snyder, "Zaman içinde kademeli olarak değişmiyoruz, bazı dönemlerde gerçekten dramatik değişimler yaşıyoruz. Orta 40'lı yaşlar ve 60'lı yaşların başları, bu değişimlerin en yoğun olduğu dönemler. Üstelik hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın, bu durum değişmiyor" dedi.

Çalışmanın başyazarı, metabolomik uzmanı Xiaotao Shen, "Bu durum, kadınlarda menopozun etkisi olsa da, hem erkekler hem de kadınlar için daha büyük etkenlerin söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu etkenlerin tespit edilmesi, gelecekteki araştırmalar için öncelik olmalı" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, yaşlanma sürecinde en keskin değişimlerin ortalama 44 ve 60 yaşlarında olduğunu belirterek, egzersizi artırmak gibi önlemlerin sağlığı koruma konusunda yardımcı olabileceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Yaşlanma, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor - Son Dakika

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