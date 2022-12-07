Gebelik testinde yeni yöntem! Tükürük bazlı test yüzde 95 doğru sonucu gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gebelik testinde yeni yöntem! Tükürük bazlı test yüzde 95 doğru sonucu gösteriyor

07.12.2022 14:51
Gebelik testinde yeni yöntem! Tükürük bazlı test yüzde 95 doğru sonucu gösteriyor

İsrail'de bir biyoteknoloji firması, Kovid-19 test kitlerinden ilham alarak hazırladığı dünyadaki ilk tükürük bazlı hamilelik testini yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yüzde 95 doğru sonucu veren testin, 2023 yılında bazı ülkelerde satılması bekleniyor.

Kovid-19 test kitlerini yapmak için kullanılan teknolojiye dayalı hamilelik testini geliştiren İsrailli bir biyoteknoloji şirketi, test kitlerinin önümüzdeki yılın başlarında bu bölgelerde satışa sunulacağını söyledi.

BİR PARÇA TÜKÜRÜK YETİYOR

Tükürük testi, geleneksel gebelik testleri kadar basit işliyor. Daha az zahmetli olan test kitini kullanmak da çok kolay. Kişiler test kitinin bir parçasını tükürük toplamak için birkaç saniye ağzında tutuyor ve bir numuneyi test tüpüne sokuyor.

Gebelik testinde tükürük yöntemi! Yüzde 95 doğru sonucu gösteriyor
Fotoğraf: Salignostics

SÜREÇ DİĞER YÖNTEMLERLE AYNI İŞLİYOR

10 dakikadan kısa bir süre sonra sonuç netleşiyor. Pek çok idrar bazlı test gibi, tükürük testi de gebelik hormonu ß-hCG'nin (İnsan Koriyonik Gonadotropin) varlığını saptamak için adet gecikmesinin ilk gününde alınabilir. Yüzde 95 oranında doğru sonuç verdiği belirtirken hamilelik testte de çift çizgi kuralı aynı.

Gebelik testinde tükürük yöntemi! Yüzde 95 doğru sonucu gösteriyor
Gebelik testinde tükürük yöntemi! Yüzde 95 doğru sonucu gösteriyor
YORUMLAR
500

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gebelik testinde yeni yöntem! Tükürük bazlı test yüzde 95 doğru sonucu gösteriyor - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Valerien Ismael yeni adresiyle herkesi şaşırttı
14:38 Gebelik testinde yeni yöntem! Tükürük bazlı test yüzde 95 doğru sonucu gösteriyor
14:16 Milyonların gözünü çevirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı
14:08 Osmaniye'de bir uzman çavuş, yolda karşılaştığı husumetlisini beylik tabancasıyla başından vurarak öldürdü
14:09 Enes Ünal'a bomba teklif! Dünya devi, milli futbolcuyu kadrosuna dahil ediyor
13:59 Özge Özpirinçci'ye son dakika şoku! Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaşacağı "Aile" adlı dizinin kadrosundan çıkarıldı, yerine Serenay Sarıkaya geldi
13:51 Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin F-16 kararını yorumladı: Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor, bu herkesin yararına
13:47 Belçikalı yıldız Eden Hazard, milli takımı bıraktı
13:25 Avusturya'da büyük skandal! Öğretmenin telefonunda en az 40 öğrencinin istismar anları ve çıplak fotoğraflar ortaya çıktı
09:45 Aracın içinden 1.5 milyon lira değerinde altın çaldılar! Şili vatandaşı 2 kişi kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2022 15:06:41. #1.13#
SON DAKİKA: Gebelik testinde yeni yöntem! Tükürük bazlı test yüzde 95 doğru sonucu gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement