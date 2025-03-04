Kadıköylüler Dünya Obezite Günü'nde Farkındalık Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
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Sağlık

Kadıköylüler Dünya Obezite Günü'nde Farkındalık Yürüyüşü Düzenledi

Kadıköy'de Dünya Obezite Günü'nde gerçekleşen yürüyüş etkinliğine vatandaşlar ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı katıldı. Etkinlik, obeziteye dikkat çekmek ve toplumu spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

04.03.2025 16:54
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Kadıköylüler, Dünya Obezite Günü'nde farkındalık oluşturmak için sahilde yürüdü

İSTANBUL - Kadıköy'de ellerinde pankartlarla bir araya gelen onlarca vatandaş, 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde obeziteye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Dalyan Sahili'nden Caddebostan Sahili'ne kadar yürüdü. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da vatandaşlarla birlikte yürüdü.

Kadıköy Belediyesi, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde yürüyüş etkinliği düzenledi. Fenerbahçe Dalyan Sahili'nde bir araya gelen genci yaşlısı onlarca Kadıköylü hep beraber Caddebostan Etkinlik Alanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar yürüyüş esnasında ellerinde tuttukları pankartlar ile de obeziteye karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yürüyüş, Caddebostan Etkinlik Alanı'nda yapılan zumba dansı ile son buldu. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da vatandaşlarla beraber yürüdü.

Etkinlik hakkında konuşan Başkan Kösedağı, "Bugün Dünya Obezite Günü. Obezite malesef yeni dönemin büyük hastalıklarından bir tanesi. Çünkü yeni ve dijitalleşen dünyada oturduğumuz yerden birçok işi halledebiliyoruz. Ama biz buna rağmen hareket etmeye yürümeye ve spor yapmaya insanları teşvik ediyoruz. Şu anda onlarca Kadıköylü komşumuzla beraber obezite farkındalığı ile ilgili parkurda yürüyüş gerçekleştireceğiz. Sadece bugüne özel değil, herkesi spor yapmaya hareket etmeye ve doğada yürüyüş yapmaya davet ediyorum. Çünkü hareket en büyük sağlık unsurlarından bir tanesi. Ama bunu unutuyoruz. Artık hayvanlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız obez oluyor. Bunun önüne geçmek için temel felsefemiz hareket etmek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kadıköylüler Dünya Obezite Günü'nde Farkındalık Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika

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