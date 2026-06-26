Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen, Türk sinema tarihine altın harflerle adını yazdıran ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" dedi.

Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Görgen, "İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren kanserin oluşturduğu solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs 2026 tarihinde yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır bugün (26 Haziran 2026) çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL