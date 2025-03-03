Kalp Hastaları Ramazan'da Uykusuz Kalmasın - Son Dakika
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Sağlık

Kalp Hastaları Ramazan'da Uykusuz Kalmasın

Prof. Dr. Demir, oruç tutan kalp hastalarının uykusuzluktan kaçınması gerektiğini vurguladı.

03.03.2025 18:42
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Oruç tutan hastalar uykusuzluktan kaçınmalı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir:

"Kalp hastalarının uykusuzluktan kaçınması gerekiyor, 6-7 saatin altına düşen uyku strese yol açar"

"İftardan sonra fazla sigara içenlerin kalp damarlarında spazm oluşma riski yüksek"

ADANA - Oruç tutan kalp hastalarının Ramazan boyunca tansiyon takiplerinin sıkı bir şekilde yapılması uyarısında bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir, kalp hastalarının uykusuzluktan kaçınması gerektiğini, 6-7 saatin altına düşen uykunun strese yol açacağını söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir, oruç tutan hastaların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi. Hastanın ileri evre kalp yetersizliği ve ciddi tansiyon problemi varsa ilaç düzeni konusunda doktorla iletişim halinde olunması gerektiğine değinen Prof. Dr. Demir, "Tansiyon düzende değilse, hastanın göğüs ağrısı varsa ve yakın zamanda kalp krizi geçirmişse oruç tutmadan önce kontrol şart" dedi. Ramazan'da oruç tutacak hastalara iftar ve sahur arasında en az 2-2,5 litre su tüketmesi önerisinde bulunan Demir, "Aşırı çay kahve tüketiminden kesinlikle kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer tansiyonları düzensizse aşırı tuzlu tüketimlerden kaçınmalarını öneriyoruz. Hastalarımıza, iftarda hafif bir çorbayla oruçlarını açmayı öneriyoruz. Diyetlerinde balık, tavuk gibi gıdalar olsa iyi olur, iftarda aşırı yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalılar. Hem sahurda hem iftarda aşırı yemekten kaçınmalılar çünkü mide diyaframı yükseltip kalp üzerine baskı yapabilir" ifadelerini kullandı.

"Kalp yetmezliği varsa günlük kilo takibini yapmaları gerekiyor"

Kalp hastalarının uykusuzluktan kaçınması gerektiğinin altını çizen Demir, 6-7 saatin altına düşen uykunun strese yol açacağını aktardı. Demir, "İftardan sonra hafif bir yürüyüş iyi gelecektir. Kalp hastalarının göğüs ağrısı nefes darlığı veya çarpıntısı olursa oruçlarını açıp acil servise başvurmalarını öneriyoruz. Eğer hastalarımızda kalp yetmezliği varsa günlük kilo takibini yapmaları gerekiyor. Kalp hastası olan hastalarımızın zaten sigara içmemeleri gerekiyor. Eğer sigara içiyorlarsa iftardan sonra fazla sigara içmenin kalp damar spazmını arttıracağını bilmeleri gerekiyor. Ayrıca hasta olmayan insanların iftardan sonra fazla sigara içmeleri durumunda kalp damarlarında spazm oluşma riskinin yüksek olduğunu akıllarında bulundurmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hastaların oruca başlamadan önce laboratuvar tetkiklerini yaptırmalarını da öneren Demir, Ramazan boyunca hastaların tansiyon takiplerinin sıkı şekilde yapılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Hastalarımızda potasyum magnezyum desteği oldukça önemli. Potasyum ve magnezyum desteği alabilecekleri gıdalara yönelebilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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