Kalp Rahatsızlığı Geçiren Kadın Helikopterle Sevk Edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren kadın, helikopter ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Evinde rahatsızlanan 63 yaşındaki F.Ç. oğlu tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yapılan muayenenin ardından F.Ç'nin kalp rahatsızlığı yaşadığı belirlendi.
Hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla helikopter ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
