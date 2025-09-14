Kan Kanserini Yenen Kağan İçin Balonlar Uçtu - Son Dakika
Sağlık

Kan Kanserini Yenen Kağan İçin Balonlar Uçtu

Kan Kanserini Yenen Kağan İçin Balonlar Uçtu
14.09.2025 16:19
Lösemiyi yenen 6 yaşındaki Kağan Akan için Kocaeli'de renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı.

KOCAELİ'de 2 yıllık tedavi süreciyle kan kanserini (lösemi) yenen Kağan Akan (6) için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı.

Bekir ve Çiğdem Akan çiftinin iki çocuğundan Kağan Akan'a 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavi sürecinin ardından Akan sağlığına kavuştu. Aile, yaşadığı mutluluğu paylaşmak için sosyal medya platformlarından çağrıda bulundu. Aileye destek olmak isteyenler ve Akan'ın yakınları, İzmit ilçesindeki Uçurtma Tepesi'nde bir araya geldi. Katılımcılar, Akan için gökyüzüne renkli balonlar bıraktı.

'ÇOCUĞUMUZU KAYBETME KORKUSU YAŞADIK'

Kağan Akan'a 2023 yılında lösemi tanısı konulduğunu söyleyen anne Çiğdem Akan, "Hepimiz için zor bir süreçti aktif olarak 8 ay kemoterapi aldı. Sonrasında da kontrolleri oldu. Bizim için tabii ki zordu. Çocuğumuzu kaybetme korkusu yaşadık ama çok şükür, bugün iyileşti artık ve balonlarımız uçtu. Bu anı yaşamak bizim için çok anlamlı ve çok güzeldi. Bu uçan balonlar sadece Kaan için değil, iyileşmiş bütün çocuklar ve hastane odasında gökyüzüne bakan bütün hasta çocuklar için uçsun. Çocuklar, dünyanın en değerli ve en güzel varlıkları. Onlar hiç üzülmesinler ve hiç hasta olmasınlar diliyorum. Ben 2 yıl boyunca ağlamamak için kendimi çok tuttum. Kağan'ı mutlu etmeye çalıştım çünkü bu hastalıkta motivasyon çok önemli. Mutlu olması çok önemli o yüzden annenin mutlu olması, çocuk için çok daha önemli. Doktor artık iyileştiğini, tamamen tedavinin bittiğini söyleyince çok ağladım. 2 yıldır tuttuğum gözyaşları birikti ve aktı. O yüzden çok mutluyum. Ağlayarak ifade ediyorum kendimi" dedi.

'YAŞADIKLARIMIZIN TARİFİ YOK'

Tedavi sürecinin zor olduğunu belirten Bekir Akan, "Allah kimsenin başına vermesin. Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın çünkü çok zor. Yaşadıklarımızın tarifi yok ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef. Yaşadıklarımızı bir biz bir de Allah bilir. Allah'a şükürler olsun, şu an çocuğumuz iyi. İnşallah hastanede yatan bütün çocuklar da aynı şekilde annesi ve babasıyla birlikte bu mutluluğu yaşar, tez zamanda iyileşirler. Hastane köşelerinde elinizden hiçbir şey gelmediği sürece kenarda beklemek çok zor bir şey. Allah'a şükürler olsun ki atlattık artık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kan Kanserini Yenen Kağan İçin Balonlar Uçtu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kan Kanserini Yenen Kağan İçin Balonlar Uçtu - Son Dakika
