Kanser Tedavisinde Yeni İlaç ve Tedavi Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kanser Tedavisinde Yeni İlaç ve Tedavi Çalışmaları

Tıbbi Onkoloji Servisi Klinik Araştırma Birimi, kanser tedavisinde yıllar sonra ilaç olabilecek ürünlerin araştırılmasını hedefliyor. Yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla sağlık sektörüne hizmet sunan birim, yeni ilaçların geliştirilme süresini ve maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor.

10.08.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanser tedavisinde yıllar sonra ilaç olabilecek ürünler bu birimde araştırılıyor

Yeni ilaç ve tedavi çalışmaları yapan birim, sağlık sistemleri üzerindeki yükün azaltılmasını hedefliyor

SAKARYA - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde açılan Tıbbi Onkoloji Servisi Klinik Araştırma Birimi, hastaların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak adına yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sayesinde sağlık sektörüne hizmet sunuyor.

SEAH Korucuk Kampüsü'nde açılan Tıbbi Onkoloji Servisi Klinik Araştırma Birimi sağlık çalışanlarının, karar vericilerin ve hastaların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak adına yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sayesinde sağlık sektörüne hizmet sunuyor. Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu yönetiminde bulunan birim, yeni ilaç ve tedavi çalışmaları yönünden önem arz eden ve yıllar sonra ilaç haline gelebilecek bu ürünlerin çok önceden hastaların kullanımına sunulmasına imkan tanıyor. Uluslararası çapta Ar-Ge çalışmaları sürdüren Tıbbi Onkoloji Servisi Klinik Araştırma Birimi, yeni ilaçlar ve tedavilerin geliştirilme süresinin, maliyetler ve sağlık sistemleri üzerindeki yükün azaltılmasını hedefliyor.

"Biz burada onkoloji alanda yaptığımız klinik araştırmaları yürütüyoruz"

Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu, "Akademik anlamda değerlendirdiğimiz aynı zamanda hastalarımıza da bir anlamda hizmet gayesi taşıyan bir birimimiz de klinik araştırma birimimiz. Burada ne iş yapıyoruz? Aslına bakarsanız onkolojide birçok tedavi modalitesi var hastalarımıza uyguladığımız. ve bu tedavi modelitelerin insanlara uygulanması kanıtlanana kadar geçirdiği safhalar var. Bunlara biz klinik araştırmalar diyoruz. Bir ilaç nasıl geliştiriliyor? İlk önce preklinik deney dediğimiz hayvan çalışmaları ya da hücre serisi çalışmaları gibi preklinik aşamalardan geçiyor. Oradan etkinliğini kanıtlayan molekülün insan çalışmaları başlıyor. Yani bir molekülün insanlarda kullanılabilmesi, güvenilirliğini, etkinliğini kanıtlayabilmesi için getirdiği aşamalardır. Biz bunlara faz çalışmaları diyoruz. Faz 1, faz 2, faz 3 olmak üzere esas olarak 3 ana başlıktan oluşuyor. Tabii faz 4 de var ama o biraz daha piyasa verisi. Faz 1 aşamada bulunan molekülün maksimum tolerabıl dozu yani güvenliği belirleniyor. Faz 2 çalışmada gönüllüler üzerinde bu etkin molekül deneniyor. Faz 3'te de artık geniş örneklemlerde bu ilacın etkinliği deneniyor. İlacın insan sağlığında kullanılması kanıtlanmış, dozu belirlemiş, güvenilirliği kanıtlanmış çalışmalardır. Faz çalışmaları, klinik çalışmalar. Biz burada onkoloji alanda yaptığımız klinik araştırmaları yürütüyoruz" dedi.

"Geliştirmekte olan ilaçlara hastalarımız erkenden ulaşmış oluyor"

Araştırma merkezi hakkında detaylandırmalar yapan Hacıbekiroğlu, "Özellikle bizde daha çok faz 2 ve faz 3 çalışmalar mevcut, geliştirmekte olan ilaçlara hastalarımız erkenden ulaşmış oluyor. Bu çalışma çerçevesinde alınan ilaçların maliyeti de sponsor firmaya, bilimsel araştırma firmasına ait olduğu için ülkemize de ek bir yük getirmiyor. Doktorlar içerisinde ayrı bir akademik deneyim fırsatı olmuş oluyor. Hem hasta yararı hem hekim yararı hem toplum yararı gözeten akademik gayeli tasarlanmış çalışmalarımızı yürüttüğümüz yerdi klinik araştırmalar ünitesi. Ki bu ilaçların geliştirilip bir şekilde faz 3'leri de tamamladıktan sonra piyasaya çıkana kadar geliştirdikleri aşamaları bir şekilde hastalarımız pas geçmiş, günümüz onkolojisine kullanılan ilaçlara erkenden ulaşmış. En azından güncel standartlar içerisinde kullanılan ilaçlardan daha iyi olabileceği iddia edilen ürünleri de bir şekilde ücretsiz, devlet gözetimi altında akademik çalışma çerçevesinde de ulaşmış olduğu çalışmalardır. Bu çalışmaları yürüttüğümüz yerde klinik araştırma ünitemizdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanser Tedavisinde Yeni İlaç ve Tedavi Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:12 Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanarak kariyerini noktaladı Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak kariyerini noktaladı
20:25 Instagram saat 21.30’da yeniden erişime açıldı Instagram saat 21.30'da yeniden erişime açıldı
20:05 Filenin Sultanları, Brezilya’ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları’nda 4. oldu Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu
18:14 Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na: SGK’ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
08:34 Şener Şen’in tiyatro oyununa saldırı Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:56 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 21:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kanser Tedavisinde Yeni İlaç ve Tedavi Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement