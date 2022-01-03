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Kanser teşhisi konulan Rus kadın, aradığı şifayı Türkiye'de buldu - Son Dakika

Kanser teşhisi konulan Rus kadın, aradığı şifayı Türkiye'de buldu

03.01.2022 11:03

Rusya'da meme kanseri olduğunu öğrenen ve tedavi için Türkiye'yi seçen 52 yaşındaki Nadejda Bulatova, Türk hekimleri sayesinde sağlığına kavuştu.

Rusya'da meme kanseri olduğunu öğrenen ve tedavi için Türkiye'yi seçen 52 yaşındaki Nadejda Bulatova, Türk hekimleri sayesinde sağlığına kavuştu.

Kanser olduğu ve rahatsızlığının dördüncü evreye kadar ilerlediği tespit edilen Bulatova, yaptığı araştırma sonucunda Türkiye'de tedavi olmaya karar verdi.

Tümör nedeniyle memesini de kaybedeceğini öğrenen kadın, yaptığı operasyonlarla ismini dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'a ulaştı.

Yaklaşık 7 ay önce Antalya'ya gelen Bulatova, hem kanseri yenmek hem de kaybedeceği estetik görüntüye yeniden kavuşmak için kendisini Türk hekimlerine emanet etti.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'a muayene olan ve tedavisine başlanan Bulatova, önce tümörden kurtuldu. Bulatova, Özkan'ın gerçekleştirdiği operasyonla kaybettiği memesinin yerine protez memeye kavuştu.

"Türk hekimlerine minnettarım"

Nadejda Bulatova, sıhhat bulmuş olarak ülkesine dönmeden Özkan'ı ziyaret etti.

Zamanının ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamak amacıyla Özkan'a kum saati hediye eden Bulatova, "Bu altın kum, sizin değerli zamanınızı anlatıyor. Buna bakınca benim gibi hastalarınızı hatırlarsınız. Sizin zamanınız çok değerli ve birçok insana lazım oluyor. Eğer siz olmazsanız dünya böyle önemli bir yetenekten eksik kalırdı." ifadelerini kullandı.

Bulatova, AA muhabirine, bir yıl kadar önce hastalığını ilk öğrendiğinde çok üzüldüğünü ancak umudunu hiç yitirmeden en iyi hekimleri bulmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi.

İsmini çok duyduğu Özkan ile irtibata geçtiğini anlatan Bulatova, "Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Türk hekimlerine minnettarım. Sağlığıma kavuşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Ülkesine sağlıklı bir şekilde döneceği için sevinçli olduğunu dile getiren Bulatova, çocuklarının ve torunlarının büyük bir heyecanla kendisini beklediğini ifade etti.

"Uzak bir yerden gelip, bize güvenmesi çok önemli"

Prof. Dr. Ömer Özkan da hastanın ileri derece meme tümörü teşhisiyle geldiğini ve Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ile bir tedavi süreci planladıklarını söyledi.

Başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Özkan, "Ciddi bir ameliyat yaptık. Hem tümörünü aldık hem de kaybedilen memenin yerine yenisini yaptık. Hastanın uzak bir yerden gelip, ülkemize ve bize güvenmesi çok önemliydi. Biz de elimizden geldiğince ona yardım ettik." diye konuştu.

-"Dünyanın dört bir yanından hasta kabul ediyoruz"

Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir marka değerine ulaştığına dikkati çeken Özkan, Türk hekimlerinin yurt dışındaki tanınırlığının giderek arttığını vurguladı.

Özkan, özellikle son yıllarda sağlık turizminin çok iyi noktalara geldiğini kaydetti.

Dünyanın dört bir yanından hasta kabul ettiklerini aktaran Özkan, "İnsanlar ülkemize güvenerek sağlıklarına kavuşmak için geliyor. Hem ülkemizin imajı hem de ekonomik getirisi açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kanser teşhisi konulan Rus kadın, aradığı şifayı Türkiye'de buldu
Kanser teşhisi konulan Rus kadın, aradığı şifayı Türkiye'de buldu
Kanser teşhisi konulan Rus kadın, aradığı şifayı Türkiye'de buldu

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Türkiye, Kanser, Rusya, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kanser teşhisi konulan Rus kadın, aradığı şifayı Türkiye'de buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser teşhisi konulan Rus kadın, aradığı şifayı Türkiye'de buldu - Son Dakika
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