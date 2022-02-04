Üye Girişi
"Kanserde hücreler ölmüyor, kontrolsüzce çoğalıyor" - Son Dakika

"Kanserde hücreler ölmüyor, kontrolsüzce çoğalıyor"

04.02.2022 14:31
"Kanserde hücreler ölmüyor, kontrolsüzce çoğalıyor"

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, "Kanserde hücreler ölmüyorlar, kontrolsüz şekilde çoğalıyorlar.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, "Kanserde hücreler ölmüyorlar, kontrolsüz şekilde çoğalıyorlar. Kanser tedavisi çok yönlüdür, her kanseri türü, organı hücre yapısına göre tedavisi değişir" dedi. Prof. Dr. Yücel, kanser tedavisi ve yöntemlerine ilişkin de bilgi verdi.

Medicana International Samsun Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Kanserin insanın kendi hücresinin kendi bedenine ihaneti olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yücel, vücutta trilyonlarca hücre olduğunu bu hücrelerin fonksiyonlarını gördükten sonra zamanı geldiğinde öldüğünü kaydetti. Dr. Yücel "Bu hücre ölümü belli bir düzen ve hiyerarşi içinde oluyor yalnız kanserde bu hücreler ölmüyorlar ve kontrolsüz şekilde çoğalıyorlar. Kanser tedavisi çok yönlüdür, her kanseri türü, organı hücre yapısına göre tedavisi değişir. Tedavi yöntemleri çok çeşitli cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon terapi, biyolojik ajanlar, akıllı ilaçlar gibi çok seçenek var. Bazen kombine olarak kullanılır bazen de biri odaklı ilerlenebilir" diye konuştu.

KANSER ÇOK ÇEŞİTLİ BELİRTİLER GÖSTEREBİLİR

"Kanserde kısaca genetik faktörlerin, çevre faktörlerinin, hormonal faktörlerin, viral faktörlerin, bakterilerin rolü vardır" diyen Prof. Dr. Yücel, "Kadınlarda meme kanseri erkeklerdeyse prostat kanseri daha sık görülür. Kanser her evrede tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yalnız erken evrenin tedavisi daha kolaydır. Tedavi; kanser cinsi, organ türü, yerine ve evresine göre değişir. Erken evrede tedavi önemlidir yalnız bazı kanser türlerinde ileri evrede tedavi mümkündür. Kanser çok çeşitli belirtiler gösterebilir. Hangi organa ait bir kanser olduğuna bağlıdır. Örneğin her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalanma riski var. Meme dışarda bir organ olduğu için kadınlarımızın yakalama şansı daha büyük. Tarama yöntemleri de mevcut. Ailede kolon kanseri varsa kolonoskopi ile tarama yapılabilir. 50 yaşını geçmiş herkes aslında kolonoskopi yaptırabilir" ifadelerini kullandı.

KANSER SADECE BİTKİLERLE TEDAVİ EDİLMEZ

Kanserli hastanın çevresi ile ilişkileri nasıl olmalı konusuna değinen Prof. Dr. Yücel, "Hasta, çevresiyle ilişkisini sınırlandırmamalıdır. Yalnız hasta kemoterapi alıyorsa bağışıklık sistemi zedeleniyor, bu da kişinin bağışıklığının düşmesine neden oluyor. Bu durumda fazla insanla temas sonrası enfeksiyon kapabilir bu nedenle bir kısıtlama söz konusudur. Yoksa kişi kanserinden dolayı çevresinden hayattan soyutlanmamalı, tam tersi hayatın içinde olmalıdır.  Beslenme şekli olarak eti makul seviyede, yağı az miktarda tükettiğimizde ve yeşilliğe ağırlık verdiğimizde çeşitli kanserden korunabilirsiniz. Beslenme alışkanlıkları kanserin korunmasında önemli.  Kanserin yüzde 40'ı alınacak önlemlerle önlenebilir. Kanser tedavisinde bitkisel ürün kullanımının yeri yoktur. Fitoterapi ile hiçbir kanser türü tedavi edilemedi. Kanser tedavisinde bunca yıldır yeni tedaviler geliştiriliyor, kanserin ot ile bir tedavi süreci yoktur" diyerek sözlerini noktaladı.


YORUMLAR
500

İdris Yücel, Hiyerarşi, Samsun, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kanserde hücreler ölmüyor, kontrolsüzce çoğalıyor' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:23 Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
14:06 Fırın çalışanını öldüresiye dövüp kaçtılar! Talihsiz adam yaşam mücadelesi veriyor
14:01 CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum!
13:57 Bir yıl içinde 4 kez baba olan isim, sekizinci bebeğinin cinsiyetini helikopterle duyurdu
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar
13:48 Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı videoyu paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı
13:43 Türk polisi Telegram'a sızdı, IŞİD'lilere Türk ve Rus pasaportları sağlayan çeteyi çökertti!
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:38:30. #1.13#
SON DAKİKA: "Kanserde hücreler ölmüyor, kontrolsüzce çoğalıyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement