Karabük Üniversitesi'nden Özer bağımlılıkla mücadelede üretkenliğin önemini anlattı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nden Özer bağımlılıkla mücadelede üretkenliğin önemini anlattı

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Karabük Üniversitesi\'nden Özer bağımlılıkla mücadelede üretkenliğin önemini anlattı
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Karabük Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Özer, bireyin kendini faydalı ve üretken hissetmesinin bağımlılıklardan uzak durmada rol oynayabileceğini söyledi. Özer, Psikolojik Bağımsızlık Kapasitesi Modeli'ne göre üretkenlik arttıkça bağımlılıklardan uzak kalındığını belirtti.

Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şeydanur Tezcan Özer, bireyin kendini faydalı, üretken ve topluma katkı sağlayan kişi olarak hissetmesinin bağımlılıklardan uzak durmasında önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Yeşilay Karabük Şubesi Başkanlığı görevini de yürüten Özer, AA muhabirine, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın önderliğinde "Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi" kurulduğunu anımsattı.

Özer, toplumda görülen çeşitli problemlere yönelik akademik çalışmalarla desteklenen raporlar yayımladıkları merkezde "Psikoloji Politikaları Masası" oluşturduklarını aktararak, ekipte sosyoloji, siyaset, psikoloji ve din psikolojisi olmak üzere farklı disiplinlerden akademisyenlerin bulunduğunu kaydetti.

İstişareyle hazırlanan bağımlılığın önlenmesine ilişkin raporda ortaya çıkan sonuçlara değinen Özer, "Yalnızlığın, akademik başarısızlığın, amaçsızlığın ve anlamsızlığın, bağımlılığa götüren yolda çok kolaylaştırıcı olduğunu fark ettik. Biz de buna çözüm yolu önermek istedik. Kendimizce çözüm yolumuz var, araştırmalardan çıkan sonuçlar da bunu söylüyor." dedi.

Özer, bu kapsamda ortaya attıkları "Psikolojik Bağımsızlık Kapasitesi Modeli"nde kişinin, anlamını kuvvetlendirecek ve onu aktif hale getirecek uygulamaları hayata geçirdiğinde, kendini topluma faydalı hissettiğinde ve üretkenliğini gösterdiği işler yaptığında bağımlılıklardan o ölçüde uzak kaldığının ortaya çıktığını ifade etti.

Bireylerin akademik başarıları yüksek olmasa bile birçok noktada faydalı olabilecekleri konuları bulabileceklerini vurgulayan Özer, "Bunu oluşturacak bir platform önerimiz de var. Bu platform önerimizle dedik ki toplumda özellikle gençlerimizin halihazırda ellerinin altındaki bu telefonu nasıl faydalı hale getirebiliriz. Pasif tüketici kullanımdan ziyade orada bir şeyler üretebilecekleri hale getirme amacıyla önerimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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