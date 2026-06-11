İtfaiye erinin koluna yapışan kene hastanede çıkarıldı

Karaman'da itfaiye erinin koluna yapışan kene hastanede çıkarıldı.

Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapan itfaiye eri Hasan Oflaz, (42) tarladan evine döndüğünde sol koluna kene yapıştığını fark etti. Bunun üzerine Oflaz, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Burada sağlık görevlileri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kene, kontrollü bir şekilde yapıştığı kolundan çıkarıldı. Gerekli tetkikleri yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Oflaz, işlemlerinin ardından taburcu edildi.

"Şans eseri fark ettim"

Yaşadığı süreci anlatan itfaiye eri Hasan Oflaz, "Sabah bir araziye gitmiştim. Daha sonra evime döndüm. Saatimi takacağım sırada kenenin olduğunu fark ettim. Ben de itfaiye personeliyim. İtfaiyecilikte bu tarz vakalara karşı eğitimlerimizi aldığımız için doğrudan bir sağlık kuruluşuna başvurdum. Sağ olsun hemşireler ve doktorlar anında ilgilendi. Son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin arazilerde ve tarlalarda yoğun şekilde görüldüğünü biliyoruz. Bunun farkındayız. Kene vakalarında vatandaşlarımızın kesinlikle dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu vakaların ölümcül sonuçları olabilir. Vatandaşlarımız herhangi bir araziye, tarlaya veya benzeri bir alana gittiklerinde, evlerine döndükten sonra mutlaka vücutlarını kontrol etsinler. Çünkü ben kenenin beni ısırdığını veya kanımı emdiğini hiçbir şekilde fark etmedim. Sadece saatimi takarken şans eseri gördüm. Bu tür vakalarda en önemli konu, vatandaşlarımızın bilinçli olması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasıdır" dedi.

"Keneyi kusturmadan, canlı bir şekilde çıkardık"

Kene vakalarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Acil Tıp Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Dilek Atik ise, "Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında kene vakalarıyla sıkça karşılaşıyoruz. Bugün de hastanemizde bir kene vakasıyla karşı karşıya kaldık. Hastamızdan keneyi kontrollü bir şekilde, kusturmadan ve canlı olarak çıkardık. Bu tür durumlarda yapılması gereken en önemli şey, kene vücuda yapıştığında kişinin kendisinin müdahale etmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasıdır" diye konuştu.

"10 gün boyunca bu belirtilere dikkat edilmeli"

Korunma yöntemleri ve kene ısırığı sonrası takip sürecine de değinen Doç. Dr. Atik, "Korunma yöntemlerine baktığımızda, özellikle tarlada ve bahçede çalışanların ya da piknik alanlarına gidenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bu kişilerin çoraplarını pantolonlarının üzerine kadar çekmeleri, açık sandalet tarzı ayakkabılar yerine kapalı ayakkabıları tercih etmeleri önem taşıyor. Kenenin çıkarılmasının ardından takip süreci de oldukça önemli. Hastanede keneyi çıkardık diye sağlık sorununun tamamen bittiğini düşünmemek gerekir. Kene çıkarıldıktan sonraki 10 gün içinde yüksek ateş, eklem ve kas ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma, vücutta döküntü veya morarma gibi belirtiler görülürse hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hastamızın şu anda genel durumu iyi. Herhangi bir semptom ya da bulgu göstermedi. Tabii ki gerekli önerilerde bulunacağız ve 10 gün boyunca takipte kalmasını söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - KARAMAN