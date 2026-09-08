Karapınar\'da Halk Sağlığı Haftası\'nda tarım işçilerine sağlık hizmeti götürüldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında çalışmalarını sahada ve sağlık kuruluşlarında sürdürdü. Bu kapsamda mevsimlik tarım işçileri, çalıştıkları elma bahçelerinde ziyaret edilerek koruyucu sağlık hizmetleri vatandaşlara ulaştırıldı. Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde 0-2 yaş grubundaki bebeklere D vitamini ve demir takviyesi dağıtılırken, gebelere D vitamini desteği sağlandı. Ayrıca gebe, bebek ve çocukların sağlık izlemleri yapılarak aşı kontrolleri gerçekleştirildi ve eksik takipler değerlendirildi. Halk Sağlığı Haftası kapsamında bir diğer etkinlik ise Karapınar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Hastane bünyesinde halk sağlığı standı açılarak vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen etkinliklerle, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi vurgulanırken vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.