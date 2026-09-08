Karapınar'da Halk Sağlığı Haftası'nda tarım işçilerine sağlık hizmeti götürüldü - Son Dakika
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Karapınar'da Halk Sağlığı Haftası'nda tarım işçilerine sağlık hizmeti götürüldü

Karapınar\'da Halk Sağlığı Haftası\'nda tarım işçilerine sağlık hizmeti götürüldü
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Konya Karapınar'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sahada ve hastanede etkinlikler düzenledi. Mevsimlik tarım işçileri bahçelerinde ziyaret edilerek bebeklere D vitamini ve demir takviyesi dağıtıldı, gebelerin ve çocukların sağlık izlemleri ile aşı kontrolleri yapıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında çalışmalarını sahada ve sağlık kuruluşlarında sürdürdü. Bu kapsamda mevsimlik tarım işçileri, çalıştıkları elma bahçelerinde ziyaret edilerek koruyucu sağlık hizmetleri vatandaşlara ulaştırıldı. Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde 0-2 yaş grubundaki bebeklere D vitamini ve demir takviyesi dağıtılırken, gebelere D vitamini desteği sağlandı. Ayrıca gebe, bebek ve çocukların sağlık izlemleri yapılarak aşı kontrolleri gerçekleştirildi ve eksik takipler değerlendirildi. Halk Sağlığı Haftası kapsamında bir diğer etkinlik ise Karapınar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Hastane bünyesinde halk sağlığı standı açılarak vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen etkinliklerle, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi vurgulanırken vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Karapınar'da Halk Sağlığı Haftası'nda tarım işçilerine sağlık hizmeti götürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karapınar'da Halk Sağlığı Haftası'nda tarım işçilerine sağlık hizmeti götürüldü - Son Dakika
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