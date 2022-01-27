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Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ulaşıldı - Son Dakika

Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ulaşıldı

27.01.2022 10:30

Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ulaşıldı Kahramanmaraş'ta rahatsızlanan kalp hastası kadına paletli ambulansla ulaşıldı.

Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ulaşıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta rahatsızlanan kalp hastası kadına paletli ambulansla ulaşıldı.

Olay, Göksun ilçesi Karaömer Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan bölgede 3 gündür hastaneye gidemeyen kalp hastası 50 yaşındaki Elif Bozdoğan'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

4 çocuk annesi kadının bir süre önce kalp krizi geçirdiğini, mide ve kalp ağrısının olduğunu ancak mahalle yolu kapalı olduğu için 3 gündür hastaneye gidemediği öğrenildi.

Bozdoğan ailesinin yardım talebi üzerine 112 Acil Servis görevlileri, ilçe merkezinden snowtrack ambulansın yüklü olduğu tırla söz konusu mahalleye doğru hareket etti.

Yaklaşık 25 kilometre yolu geçen ekipler, kar yağışı ve tipi yüzünden daha fazla ilerleyemeyince devreye paletli ambulans girdi. Hastayı evinden alan sağlık görevlileri, ambulansa aldıkları Elif Bozdoğan'ı Göksun Devlet Hastanesine sevkini sağladılar.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ulaşıldı
Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ulaşıldı
Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ulaşıldı

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Kahramanmaraş, Bozdoğan, Ambulans, Kalp, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ulaşıldı - Son Dakika
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