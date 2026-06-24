Karpal Tünel Sendromuna Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karpal Tünel Sendromuna Dikkat!

Karpal Tünel Sendromuna Dikkat!
24.06.2026 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, bilgisayar kullananlar için karpal tünel sendromu riski hakkında uyarıyor.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Kurnaz, uzun süre bilgisayar kullanan, klavye ve mouse ile çalışanlar ile üretim hattı çalışanları ve el işiyle uğraşanların "karpal tünel" riski altında olabileceklerini belirterek "Elde uyuşma, karıncalanma ve özellikle geceleri artan ağrılar karpal tünel sendromunun ilk belirtileri olabilir. Bu şikayetler hafife alınmamalı" uyarısında bulundu.

Karpal tünel sendromunun, el bileğinde yer alan "karpal tünel" adı verilen dar kanal içerisinden geçen median sinirin sıkışmasıyla ortaya çıktığını belirten Kurnaz, "Bu sinir, çeşitli nedenlerle baskı altında kaldığında hem duyusal hem de motor fonksiyonlarda bozulmalar meydana gelir. Bu durum özellikle tekrarlayan el ve bilek hareketleri yapan kişilerde daha sık görülür. Bilgisayar kullanımı, uzun süre klavye ve mouse ile çalışma, el işiyle uğraşanlar, üretim hattında çalışanlar veya titreşimli alet kullanan bireyler risk altındadır. Bunun yanı sıra hamilelik, diyabet, tiroit hastalıkları, romatizmal rahatsızlıklar ve obezite gibi durumlar da karpal tünel sendromunun gelişme riskini artırabilir" diye konuştu.

"Şikayetler çoğunlukla başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissedilir"

Karpal tünel sendromunun en belirgin belirtilerinden birinin gece artan uyuşma ve ağrı olduğunu belirten Kurnaz, "Hastalığın en sık görülen belirtileri arasında elde uyuşma, karıncalanma, yanma hissi ve ağrı yer alır. Bu şikayetler çoğunlukla başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissedilir. Özellikle geceleri artan uyuşma ve ağrı, hastaların uykudan uyanmasına neden olabilir. Bazı kişiler ellerini sallayarak rahatlama ihtiyacı hisseder. İlerleyen evrelerde ise kavrama gücünde azalma, nesneleri düşürme ve ince işlerde zorlanma gibi fonksiyon kayıpları ortaya çıkabilir. Tedavi edilmediğinde başparmak kaslarında zayıflama ve incelme görülebilir" dedi.

"Klavye ve mouse kullanımında bileğin nötr pozisyonda tutulması, uygun desteklerin kullanılması şikayetleri azaltabilir"

Hastalığın tedavi edilmediğinde başparmak kaslarında zayıflamaya ve incelmeye neden olabileceğine dikkat çeken Kurnaz, "Hatta geciken vakalarda sinir hasarı kalıcı hale gelebilir. Bu nedenle erken dönemde önlem almak büyük önem taşır. Öncelikle el bileğini zorlayan ve tekrarlayan hareketlerden kaçınmak, çalışma ortamını ergonomik hale getirmek ve düzenli aralar vermek gerekir. Klavye ve mouse kullanımında bileğin nötr pozisyonda tutulması, uygun desteklerin kullanılması şikayetleri azaltabilir. Ayrıca istirahat, soğuk uygulama ve basit egzersizler de erken dönemde fayda sağlayabilir. Belirtilerin devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Hastalığın erken dönemlerinde gece ateli kullanımı ile bilek sabit tutularak sinir üzerindeki baskı azaltılabilir. Bunun yanı sıra fizik tedavi uygulamaları, egzersiz programları ve ilaç tedavileri ile şikayetler büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. İlerlemiş vakalarda cerrahi müdahale gündeme gelebilir. Cerrahi tedavide amaç, sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırarak hastanın şikayetlerini gidermektir" ifade etti.

"Tekrarlayan hareketleri azaltın"

Kurnaz, sağlıklı bir yaşam için çalışma ergonomisine dikkat edilmesi, tekrarlayan hareketlerin azaltılması ve vücudun verdiği sinyallerin doğru değerlendirilmesinin bu tür rahatsızlıkların önlenmesinde önemli rol oynadığını sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Karpal Tünel Sendromu, Bilgisayar, Eskişehir, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karpal Tünel Sendromuna Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar
Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı
Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı
Eyüp’ün ölümüne ilişkin davanın sanığı: Amacım onunla oyun oynamaktı Eyüp'ün ölümüne ilişkin davanın sanığı: Amacım onunla oyun oynamaktı

16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:20
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü
Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 17:02:25. #7.12#
SON DAKİKA: Karpal Tünel Sendromuna Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.