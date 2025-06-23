Katarakt Riskini Azaltmanın Yolları

Göz doktoru Op. Dr. Birtan Öztürk, UV korumalı güneş gözlüğü ve şapka kullanımı, sigaranın bırakılması, alkol tüketiminin sınırlandırılması ve düzenli göz muayeneleriyle, katarakt oluşumu tamamen önlenemese de riski azaltabileceğini ifade etti.

Öztürk, yaptığı açıklamada, kataraktın, gözün doğal lensinin saydamlığını kaybederek opaklaşması ve görme fonksiyonlarını bozması durumu olduğunu belirtti.

Gözün iç kısmında bulunan doğal lensin, normalde saydam yapıda olup ışığı retina üzerine odaklamaktan sorumlu olduğunu aktaran Öztürk, katarakt geliştiğinde, lens proteinlerinin yapısı bozularak lensin şeffaflığını kaybetmesine ve ışık geçirgenliğinin azalmasına neden olduğunu kaydetti.

Bu durumun, buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuş gibi bir görüntü oluşturduğunu belirten Öztürk, "Kataraktın patofizyolojik temelinde, lens proteinlerinde (özellikle kristalinlerde) oksidatif hasar sonucu meydana gelen yapısal değişiklikler ve agregasyonlar yatar. Yaşlanmayla birlikte lensin antioksidan savunma mekanizmalarının zayıflaması da bu sürece katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.

Öztürk, UV korumalı güneş gözlüğü ve şapka kullanımı, sigaranın bırakılması, alkol tüketiminin sınırlandırılması, antioksidanlardan zengin beslenme, diyabet ve hipertansiyon gibi sistemik hastalıkların kontrolü ve düzenli göz muayeneleriyle katarakt oluşumu tamamen önlenemese de riski azaltabileceğini aktardı.

Kataraktın, dünya çapında görme kaybının önde gelen nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle yaşlanan nüfusla birlikte giderek artan bir halk sağlığı sorunudur. Günümüzde modern cerrahi teknikler ve gelişmiş IOL'ler sayesinde katarakt hastalarının büyük çoğunluğu başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Ancak özellikle düşük gelirli ülkelerde cerrahiye erişim hala önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Katarakt oluşum mekanizmalarının daha iyi anlaşılması, farmakolojik önleme stratejilerinin geliştirilmesi ve cerrahi tekniklerin ilerlemesi, gelecekte bu yaygın görme kaybı nedeninin yönetiminde önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır."