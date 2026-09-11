Kaynaşlı\'da tütünün zararlarına dikkat çeken \'Kaybetmeden Fark Et\' standı kuruldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme ve farkındalık standı kuruldu.

Kaynaşlı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ile Düzce Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde, "Kaybetmeden Fark Et" temasıyla Halk Pazarı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi verildi. Stantta; tütün kullanımının başta kanser, kalp-damar ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşlara sigarayı bırakmanın sağlığın korunmasındaki önemi anlatılırken, sigara bırakma hizmetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılırken, karbonmonoksit ölçümleri de gerçekleştirildi. Ayrıca sağlık konusunda farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı.