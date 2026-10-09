Kayseri\'de ÇÖZGEM, otizmli çocuklara ve ailelerine ücretsiz destek veriyor

Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM); başta otizmli çocuklar olmak üzere özel ihtiyaçları bulunan çocukların gelişim ve terapi süreçlerine ücretsiz destek sağlıyor.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yakup Uslu, ÇÖZGEM Yerleşkesi'nde özel ihtiyaçlı çocukların gelişimi ve terapilerine yönelik çok yönlü hizmet sunulduğunu belirterek, merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi. Merkezde çocuk gelişimci, dil ve konuşma terapisti, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk psikiyatrisi uzmanının görev yaptığını ifade eden Uslu, özellikle otizmli çocukların ve ailelerinin zorlu süreçlerinde yanlarında olduklarını kaydetti. Uslu; "Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı ÇÖZGEM Yerleşkesi'nde başta otizmli çocuklar olmak üzere özel ihtiyaçlı çocukların gelişimi ve terapisi üzerine yoğunlaştık. Burası; Sağlık Bakanlığı'nın halkımıza sunduğu ücretsiz hizmet verilen bir birim. Çocuk gelişimci, dil konuşma terapisti, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk psikiyatri doktorumuz olmak üzere hizmet sürdürmekteyiz. Özellikle otizmli yavrularımızın zor sürecine destek olmak için hizmet yürütüyoruz. Onların konuşma süreçlerine, sosyal hayata hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Bu noktada sadece çocuklarımız değil ailelerimize de destek oluyoruz, otizm noktasında bilgilendiriyoruz" dedi.

Ailelere özel psiko eğitim

Kayseri Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hümeyra Nur Tan ise ÇÖZGEM'de otizm tanısı almış çocukların ebeveynlerine yönelik psiko eğitim programları düzenlediklerini belirtti. Program kapsamında otizm konusunda doğru bilinen yanlışların ele alındığını ve ailelere bu zorlu süreçle nasıl başa çıkabilecekleri konusunda eğitim verildiğini aktaran Tan, çocukların ihtiyaçlarına göre farklı destekleyici hizmetler sunduklarını ifade etti. Tan; "Merkezimizde çocuklarımızın ihtiyaçları istikametinde ergoterapi, psikolojik değerlendirme, psikoterapi, dil ve konuşma terapisi gibi destekleyici hizmetlerle günlük yaşam becerilerini, sosyal uyumlarını ve gelişim süreçlerini desteklemeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Sunulan hizmetlerin uygunluk ve başvuru şartları çerçevesinde ücretsiz olduğunu belirten Tan, bu sayede ailelerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Çocukların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarının kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Tan, ailelere de rehberlik ettiklerini belirterek; "Bizim için her çocuğumuz çok kıymetli. Amacımız çocukların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak, ailelerimize rehberlik etmek ve onların bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Kayseri Devlet Hastanesi olarak çocuklarımızın mutlu bir geleceğe adım atmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.