Kayseri'de Organ Bağışı ile Umut Yaratan Süreç

26.02.2026 11:03
Kayseri Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya naklediliyor.

Kayseri Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 3 hastaya nakledilecek.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaya, tıbbi değerlendirmeler sonucunda heyet kararıyla beyin ölümü tanısı konulduğunu ifade etti.

Organ nakli hakkında bilgilendirme yapılan ailenin, örnek bir duyarlılık göstererek organ bağışına onay verdiğini aktaran Özcan, nakil sürecinin yasal mevzuat ve etik kurallar çerçevesinde hastanenin Organ Nakli Koordinasyon ekibinin hızlı ve özverili çalışmasıyla yürütüldüğünü belirtti.

Bu kişiden alınan 3 organdan birinin, tedavisi Şehir Hastanesinde süren hastaya, diğer ikisinin ise başka merkezlerdeki hastalara umut olduğunu bildiren Özcan, şunları kaydetti:

"Böylesine zor bir anda gösterilen bu fedakarlık, sadece tıbbi bir süreç değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biridir. Bu zorlu süreçte hastamızın kıymetli ailesine, anlamlı ve hayat kurtarıcı bir karara imza attıkları için teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri insani yaklaşımın başka hastalara umut olacağını özellikle vurgulamak istiyorum. Organ bağışı sayesinde birçok hastaya yeniden yaşam şansı doğacak olması, acı bir kaybın toplum adına umut verici bir dayanışmaya dönüşmesini sağlamıştır. Kayseri Şehir Hastanesi, organ bağışı ve nakli süreçlerinde etik ilkelere, yasal mevzuata ve tıbbi standartlara titizlikle bağlı kalarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu vesileyle hayatını kaybeden hastamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, toplumumuzda organ bağışı konusunda farkındalığın artmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum."

Öte yandan, hastanın böbreklerinin Kayseri'de 2, karaciğerinin ise İstanbul'da nakil bekleyen 1 hastaya umut olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

