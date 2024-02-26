Göreve başlamasına 20 gün kalmıştı...Kaza yapan öğretmen mesleğine kavuşamadı
Kaza sonrası felç kalan adamın öğretmenlik hayali yarıda kaldı
Yıllarca çalıştı, ataması yapıldı ama geçirdiği kazada felç kalınca göreve başlayamadı
İZMİR - İzmir'de Halkla İlişkiler bölümü Öğretmeni olarak ataması yapılan Ender Çakır(44), göreve başlamasına 20 gün kala, geçirdiği trafik kazası sonucu felç kaldı. 7 aydır hastanede tedavi gören ve bu süreçte öğretmenlik hakkını kaybeden Çakır, bir an önce sağlığına kavuşup çok sevdiği mesleğine geri dönmek istiyor.
İzmir'de Halkla İlişkiler bölümü Öğretmeni olarak ataması yapılan Ender Çakır, çok sevdiği mesleğine kavuşacağı için kendisine elbise dolabı yaptırmak üzere motosikletiyle yola çıktı. Çiğli- Karşıyaka istikametine doğru seyir halinde olan Çakır, Anadolu Caddesi'ne doğru ilerledi. İddiaya göre, o esnada kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil durmayarak Çakır'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Ender Çakır, ilk olarak olay yerinde öldü sanıldı. Daha sonra yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kendisine yaptığı suni teneffüs sayesinde hayata döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çakır, ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
7 aydır hastanede tedavi görüyor
Kaza sonrası boynunda 6 kemiği kırılan Çakır'ın kaza sebebiyle belinden aşağısı felç kaldı. 7 aydır hastanede tedavi gören ve elleri ile ayaklarını kullanamayan Öğretmen Çakır, bir an önce sağlığına kavuşarak mesleğine dönmek istiyor.
Göreve başlamasına 20 gün kalmıştı, öğretmenlik hakkı elinden alındı
Öte yandan 1 Eylül tarihinde göreve başlaması gereken ancak kazanın ardından uzun bir süre hastanede yatması ve felç durumda olması sebebiyle mesleğine adım atamayan Çakır'ın '2 aylık göreve başlama süresini aştığı' sebebiyle öğretmenlik hakkı elinden alındı.
"Mahkeme süreci devam ediyor"
Kazaya dair yaşadıklarını anlatan Öğretmen Ender Çakır, "Kaza gerçekten çok kötüydü. Anadolu Caddesi'nde oldu. Çiğli istikametinden Karşıyaka'ya geçecektim. Bize yeşil ışık yandı. Diğer araçlar kırmızı ışıkta durdu. Biz de Anadolu Caddesi'ne girdik. Kırmızıda bütün araçlar durduğu halde en sol şeritteki araç durmadı. Geldi bana çarptı. Şikayet ettik. Şu anda mahkeme süreci devam ediyor zaten. Kırmızı ışık ihlali var. Kim ne kadar suçluysa umarım cezasını çeker. Şu anda ellerimi ve ayaklarımı kullanamıyorum. Ayağa kalkamıyorum, yürüyemiyorum. Bu süreç ekonomik olarak da zorluyor. Hastanede bakımım çok farklı. Bana gerçekten profesyonel bakım gerekiyor" dedi.
Mesleğini çok sevdiğini ve sınav için uzun bir süre hazırlandığını aktaran Çakır, "Sınava EKPSS üzerinden engelli kadrosundan girmiştim. Yıllardır öğretmen olmak için çok çabaladım. Mesleğime başlamama tam 20 gün kalmıştı. 11 Ağustos'ta kaza yaptım. 1 Eylül'de çok sevdiğim mesleğime başlayacaktım. Mesleğe başlamam için de 2 aylık bir süre varmış. 7 aydır hastanede kaldığım ve omuzdan altım tutmadığı için mesleğime başlayamadım. Öğretmenliğim elinden alındı. Bir an önce iyileşip çok sevdiğim mesleğime de geri dönmek istiyorum. Büyüklerimizden ricamız da bu olur" ifadelerini kullandı.
Motor kullanıcılarına uyarı
Motor süren kişilere de tavsiyelerde bulunan Ender Çakır, sözlerine şunları da ekleri:
"Motor gerçekten de tehlikeli. Motor sürenlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Motorda da koruma sadece insanın kendisi."
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