KBB Uzmanı Op. Dr. Hasan Poyraz: Burun estetiğinde ödem 1 yılda geçiyor

KBB Uzmanı Op. Dr. Hasan Poyraz Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.Burun estetiği ameliyatını ve ameliyat sonrası süreçle ilgili merak edilenleri anlattı.
"Son zamanlarda burun estetiğini yaptıran insanların sayısında çok artış var. Burun ameliyatı yapan doktorların sayısında da büyük bir artış var. KBB doktorlarının çoğu burun estetiği yapmaya başladı.Kapalı burun ameliyatı her zaman daha iyidir. Hem kısa sürer hem de daha az travmatik olur. Kapalı burun ameliyatını yapmak için çok büyük tecrübe gerekir. Açık ameliyatlar ise daha uzun sürüyor, 3-4 saat civarında." dedi.
Ameliyat sonrası süreci ve dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Poyraz, "Ameliyattan sonra tansiyonu yükseltmeyecek şekilde beslenilmeli. Tuzlu yemekler yenilmemeli, kan sulandırıcı içilmemeli. Ayrıca çok sıcak şeyler de içilmeyecek. Bunlara dikkat edilmeli. Hasta 1 hafta sonra muayenehaneye geliyor. Delikli silikon tampon koyuyoruz. Tamponu ve alçıyı çıkarıyoruz. Sonrasında ten rengi bandaj koyuyoruz, 5 gün sonra ten rengi bandajı da çıkarıyoruz." dedi.
"Burun ameliyatlarının tam oturması için 6-8 ay veya 1 yıl geçmesi gerekiyor. Ameliyattan sonra burnun şekli genelde yüzde 80 ortaya çıkar. Minimal şişliklerin geçmesi için de 6-8 ay veya 1 yıl geçmesi gerekiyor. Hasta 15 gün sonra sosyal yaşamına dönebilir. " dedi.
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