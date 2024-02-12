KBB Uzmanı Prof. Dr. Sakallıoğlu: İşitme kaybının tedavi edilebilir bir kısmı bulunmaktadır - Son Dakika
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Sağlık

KBB Uzmanı Prof. Dr. Sakallıoğlu: İşitme kaybının tedavi edilebilir bir kısmı bulunmaktadır

Elazığ'da görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Öner Sakallıoğlu, işitme kaybının tedavi edilebilir olduğunu belirterek, kulak çöplerinin kullanımının doğru olmadığını söyledi. Sakallıoğlu, dış kulak kanalından gelen sarımsı sıvının normal bir salgı olduğunu ve temizlenmesinin gerekmediğini vurguladı.

12.02.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
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KBB Uzmanı Prof. Dr. Sakallıoğlu: "İşitme kaybının çok büyük bir kısmı tedavi edilebilmektedir"

"Özellikle kulak çöplerinin kullanımı çok doğru olmayabilir"

"Dış kulak kanalından sarımsı bir şekilde gelen sıvı, kulağımızın normal bir salgısıdır"

ELAZIĞ - Elazığ'da Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Öner Sakallıoğlu, "İşitme kaybının tedavisinin olmayacağı yönünde bir görüş hakim fakat işitme kaybının çok büyük bir kısmı gerek ameliyat yöntemleriyle gerekse de tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir" dedi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Öner Sakallıoğlu, işitme kaybı hakkında açıklamalarda bulunarak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. İşitme kaybının toplumdaki her yaşta görülebileceğini ve sıklıkla rastlanabileceğini aktaran Prof. Dr. Öner Sakallıoğlu, "İşitme kaybı her yaşta görülebildiği için bulunduğu dönem itibariyle gerek bir engel teşkil etmesi gerekse de iletişimi engellemesi ya da çocuklarda dil gelişmesi sorunlarına yol açması bakımından oldukça önem taşımaktadır. İşitme kaybı genelde hastaların işitmelerinin az olmasını ifade etmesiyle ortaya çıkar. Yeni doğan bebeklerde pek mümkün olmasa da onlarda yapılan çeşitli testlerde bu işitme kaybı ortaya çıkartılabilmektedir. Tedavi süreçleri genel olarak yaşla ilgili sebeplere bağlı olarak değişebilmektedir. Çünkü oldukça farklı sebepleri olabilir. Özellikle çocukluk çağı başta olmak üzere erişkin çağ ve daha ileri yaş olan yaşlılık döneminde çeşitli yöntemlerle tanı ve tedavisi yapılabilmektedir. Halk arasında doğru olarak bilinen fakat tıp dilinde yanlış olanların belki de en önemlisi işitme kaybının tedavisinin olmayacağı yönünde bir görüş hakim. Fakat işitme kaybının çok büyük bir kısmı tedavi edilebilmektedir. Gerek ameliyat yöntemleriyle gerekse de tedavi yöntemleriyle işitme kayıplarının çok büyük bir kısmı tedavi edilebilmektedir. Özellikle kulak çöplerinin kullanımı çok doğru olmayabilir. Toplumda çoğu insan kulağını temizlemek amacıyla kulak çöpü ya da başka cisimler kullanmaktadır. Bunların sıkıntılara yol açma ihtimalleri oldukça yüksektir. Kulak salgısının azaltılmasına yol açarak kulağın kurumasına ve kaşıntıya yol açabilir. Onun haricinde kulakta yabancı cisimler oluşturabilir. Bunlar kulak zarı yırtılmasından tutalım da kulak kanalının çizilmesi ve dış kulak enfeksiyonlarının ortaya çıkması gibi sorunlara neden olabilir. Bunların tedavisi mümkün fakat kulak çöpü gibi yabancı cisimlerin kullanılmasını çok tavsiye etmemekteyim. Çoğu vatandaşta dış kulak kanalından sarımsı bir şekilde gelen sıvı akıntısı olmaktadır. Bunlar kulağımızın normal bir salgısıdır. Bunların illa temizlenmesi gerekmiyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi bunların fazlaca temizlenmesi dış kulak kanalında travmalara belki de istemediğimiz enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bu yüzden sakıncalı bulunmaktadır" dedi.

KBB Uzmanı Prof. Dr. Sakallıoğlu: İşitme kaybının tedavi edilebilir bir kısmı bulunmaktadır
Kaynak: İHA

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Fethi Sekin, Elazığ, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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