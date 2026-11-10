Kemah\'a iki acil sağlık istasyonu kazandıracak protokol imzalandı

Kemah'a iki acil sağlık istasyonu kazandıracak protokol imzalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kemah'ta iki müstakil Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak, protokol imzalandı. İstasyonlara taşınacak acil sağlık hizmetlerinin ardından Kemah Devlet Hastanesinde boşalacak alanlar, uzman hekim atamalarına göre poliklinik ve yataklı servis olarak değerlendirilecek.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapılması planlanan iki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için yapım protokolü imzalandı.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali Vekili Hüseyin Aydın, Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Kemah Belediye Başkanı ve hayırsever Cevdet Bayram, hayırsever Fikret Sarıyıldız, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile Kemah Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cansu Civriz katıldı.
İmzalanan protokol kapsamında Kemah ilçesine modern, bağımsız ve sağlık hizmetlerinin sunumuna uygun fiziki şartlara sahip iki müstakil Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılacak.
Projenin tamamlanmasıyla yeni istasyonlara taşınacak acil sağlık hizmetlerinin ardından Kemah Devlet Hastanesinde boşalacak alanlar, uzman hekim atamaları doğrultusunda yeni poliklinik ve yataklı servisler olarak değerlendirilecek. Böylece hastanenin sağlık hizmeti sunma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
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