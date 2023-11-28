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Kilis'te Yalnız Yaşayan Doktor Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

Kilis'te Yalnız Yaşayan Doktor Evinde Ölü Bulundu

Kilis'te yalnız yaşayan Dr. İbrahim Güngör (62), evinde ölü olarak bulundu. Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kilis\'te Yalnız Yaşayan Doktor Evinde Ölü Bulundu
28.11.2023 - 11:50,  Güncelleme: 11:52
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KİLİS'te yalnız yaşayan Dr. İbrahim Güngör (62), evinde ölü olarak bulundu.

Özel bir tıp merkezinde 6 yıldır dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. İbrahim Güngör, sabah işe gelmeyince mesai arkadaşları telefon ile aradı ancak açan olmadı. Bunun üzerine bazı arkadaşları, Güngör'ün Sağlık Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada kapı da açılmayınca arkadaşları, polise haber verdi. Eve giren ekipler, Güngör'ün hareketsiz buldu. Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kilis'te Yalnız Yaşayan Doktor Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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