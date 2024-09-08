Yahşihan\'da Halk Sağlığı Etkinlikleri

Sağlık

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler kapsamında, halk sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Sağlık personelleri, ilçenin çeşitli noktalarında kurduğu bilgilendirme stantlarında, vatandaşlara halk sağlığı konusunda bilgi verdi.

Stantlarda obezite, bağışıklama, kanser gibi önemli konulara dair farkındalık yaratmak amacıyla broşürler dağıtıldı.

Ayrıca uzman sağlık personeli tarafından vatandaşlara yüz yüze bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, her yıl olduğu gibi bu yıl da halk sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının, Halk Sağlığı Haftası'nın önemine dikkat çektiğini dile getirdi.