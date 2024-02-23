Kış Depresyonunu Hafifletmek İçin Dışarıda Vakit Geçirin - Son Dakika
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Sağlık

Kış Depresyonunu Hafifletmek İçin Dışarıda Vakit Geçirin

Kış Depresyonunu Hafifletmek İçin Dışarıda Vakit Geçirin

Medicana Kadıköy Hastanesi Klinik Psikoloğu Selin Küçük, kış depresyonunun güneş ışığına maruziyetin azalmasıyla ilişkili olduğunu ve dışarıda vakit geçirmenin depresyonun etkilerini hafifletebileceğini belirtti. Kış depresyonundan korunmak için düzenli ve yeterli uyku almak, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve sosyal bağlantıları güçlendirmek öneriliyor.

23.02.2024 12:15  Güncelleme: 12:15
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Medicana Kadıköy Hastanesi Klinik Psikoloğu Selin Küçük, dışarıda vakit geçirmenin depresyonun etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini bildirdi.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, kış depresyonu, mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak da adlandırılıyor ve genellikle kış aylarında güneş ışığının azalmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Bu durum, özellikle kuzey enlemlerde yaşayan insanlarda daha yaygın görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selin Küçük, kış depresyonunun, güneş ışığına maruziyetin azalmasıyla ilişkili olduğunu ve genellikle daha az doğal ışığın olduğu kış aylarında meydana geldiğini belirtti.

Kış depresyonu yaşayan kişilerin genellikle aşırı yeme veya iştah kaybı yaşayabileceğini bildiren Küçük, "Daha fazla uyuma eğilimi, gündüzleri aşırı uyuma veya uykusuzluk gibi uyku düzeninde değişiklikler görülebilir. Yorgunluk ve halsizlik hissi, normalde zevk alınan aktivitelerden zevk alamama, sosyal geri çekilme gibi belirtiler görülebilir. Dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlükleri gibi bilişsel işlev bozuklukları ortaya çıkabilir. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak vücut içindeki biyolojik saatlerin ve melatonin üretiminin etkilenmesiyle ilişkilidir. Ayrıca, güneş ışığına az maruz kalma, serotonin seviyelerinin düşmesine ve bu da depresyon belirtilerine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Kış depresyonundan korunmak için neler yapılabilir

Selin Küçük, kış depresyonundan korunmak için alınacak önlemleri şu şekilde açıkladı:

"Güneş ışığı, melatonin ve serotonin gibi hormonların düzenlenmesine yardımcı olduğundan bolca faydalanılabilir. Düzenli ve yeterli uyku almak, genel duygu durumunu olumlu yönde etkilediğinden dikkat edilmesi gerekir. Egzersiz, endorfin salgılanmasını teşvik eder ve genel duygusal iyilik hali üzerinde olumlu bir etki uyandırdığından kış aylarında kapalı ortamlarda yapılabilecek egzersizler tercih edilebilir.

Sağlıklı beslenme, vücut fonksiyonlarını düzenleyebilir ve enerji seviyelerini artırabilir. Arkadaşlarla veya aileyle vakit geçirmek, sosyal bağlantıları güçlendirebilir ve duygusal destek sağlayabilir."

Kaynak: AA

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