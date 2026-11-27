Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Tahir Büyükakın'ın bir süredir devam eden kontrollerinin ardından bugün hastanede cerrahi operasyon geçirdiği ve ameliyatın başarılı olduğu bildirildi.

Açıklamada, tedavisi devam eden Büyükakın'ın dualarını eksik etmeyen, sevgi ve selamlarını ileten hemşehrilerine teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.