Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, safra kesesi ameliyatı geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı oldu. Açıklamaya göre başarılı geçen ameliyatın ardından tedavisi süren Büyükakın, dualarını eksik etmeyen hemşehrilerine teşekkür etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Tahir Büyükakın'ın bir süredir devam eden kontrollerinin ardından bugün hastanede cerrahi operasyon geçirdiği ve ameliyatın başarılı olduğu bildirildi.
Açıklamada, tedavisi devam eden Büyükakın'ın dualarını eksik etmeyen, sevgi ve selamlarını ileten hemşehrilerine teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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