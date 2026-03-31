Kolonoskopi 45 Yaşla Başlıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolonoskopi 45 Yaşla Başlıyor!

Kolonoskopi 45 Yaşla Başlıyor!
31.03.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERÜ'den Doç. Dr. Sezgin, 45 yaşından sonra kolonoskopi öneriyor, erken tanı için önemi vurgulanıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülten Can Sezgin, vatandaşlara 45 yaşından sonra kolonoskopi yapılmasının önerildiğini belirtti.

Sezgin, yazılı açıklamasında, Türk Gastroenteroloji Derneği Kayseri Şubesi olarak ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler girişinde "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla halkı bilgilendirmek amacıyla stant açtıklarını ifade etti.

Stantta halka yönelik bilgi verici broşürlerin dağıtıldığını ve sözel olarak konu hakkında aydınlatma yapıldığını anlatan Sezgin, kolonoskopi taraması için dahiliye ve gastroenteroloji polikliniklerine başvurulmasının önerildiğini vurguladı.

Sezgin, kolon kanserinin tüm dünyada hem kadın hem erkek hastalarda en sık görülen üçüncü kanser olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Herkesin 45 yaşından sonra kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Kolonoskopi işlemi ile erken tanı konmakta ve bu durum hayati önem taşımaktadır. Aile üyeleri ve akrabalarda kolon kanseri öyküsü varsa daha erken yaşlarda kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Karın ağrısı, rektal kanama, kilo kaybı, dışkılama zorluğu, barsak alışkanlığında değişiklik, yeni başlayan kabızlık, kansızlık gibi şikayeti olan hastaların mutlaka doktora başvurması ve kolon kanseri yönünden kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Daha önce kolonoskopi yapılan kişilerde kolonda polip tespit edilmiş ise takip edilmesi ve yeniden kolonoskopi yapılması gerekir."

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kolonoskopi 45 Yaşla Başlıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:09:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kolonoskopi 45 Yaşla Başlıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.