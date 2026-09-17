Kosova\'da Batı Nil Virüsü\'nden ilk ölüm vakası kaydedildi

Kosova Üniversite Klinik Merkezi (KQÜK), Batı Nil Virüsü (WNV) tanısı konulan bir hastanın hayatını kaybettiğini ve bunun Kosova'da virüs nedeniyle kaydedilen ilk ölüm vakası olduğunu açıkladı.

Kosova'da Batı Nil Virüsü nedeniyle ilk ölüm vakası yaşandı. Kosova Üniversite Klinik Merkezi (KQÜK) tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Mayıs 1960 doğumlu R. I. adlı hasta, 10 Eylül'de akut meningoensefalit (beyin dokusu ve beyin zarlarının iltihabı) tanısıyla ve ağır klinik durumda Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'ne yatırıldı. Hastanın hastaneye kaldırılmadan önce 5 gün boyunca ayakta tedavi gördüğü belirtildi.

Hastaneye yatırıldığı gün gerekli tetkiklerin yapıldığı ve hastanın klinik durumuna uygun tedaviye başlandığı bildirildi. Laboratuvar incelemeleri kapsamında gerçekleştirilen Batı Nil Virüsü "RT-PCR" testi ise pozitif sonuçlandı.

KQÜK, hastanın sağlık durumunun son derece ağır seyretmesi üzerine yoğun bakım tedavisine alındığını ve gerekli tüm tıbbi müdahalelerin sürdürüldüğünü ancak, tüm çabalara ve uygulanan tedaviye rağmen hastanın 15 Eylül 2026 tarihinde saat 08.40'ta hayatını kaybettiği bildirildi.