Kovid'in Vurduğu Shanghai, Kapalı Yönetimin İkinci Aşamasında 16 Milyon Kişiyi Tarayacak - Son Dakika
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Kovid'in Vurduğu Shanghai, Kapalı Yönetimin İkinci Aşamasında 16 Milyon Kişiyi Tarayacak

31.03.2022 17:03
Kovid'in Vurduğu Shanghai, Kapalı Yönetimin İkinci Aşamasında 16 Milyon Kişiyi Tarayacak

SHANGHAİ, 31 Mart (Xinhua) — Shanghai Belediyesi Halk Hükümeti Genel Sekreteri Ma Chunlei, testlerin bu turunun 16 milyon kişiyi kapsayacağını ve 12 bölgenin kapalı yönetime alınacağını söyledi. 24 milyondan fazla nüfusa sahip mega şehir, olası enfeksiyonları takip etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için Pazartesi günü iki aşamalı geçici kapalı yönetim uygulaması başlatmıştı. Ma, yetkililerin gıda […]

SHANGHAİ, 31 Mart (Xinhua) — Shanghai Belediyesi Halk Hükümeti Genel Sekreteri Ma Chunlei, testlerin bu turunun 16 milyon kişiyi kapsayacağını ve 12 bölgenin kapalı yönetime alınacağını söyledi. 24 milyondan fazla nüfusa sahip mega şehir, olası enfeksiyonları takip etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için Pazartesi günü iki aşamalı geçici kapalı yönetim uygulaması başlatmıştı. Ma, yetkililerin gıda tedarikini iyileştirmenin yanı sıra tıbbi yardım gerektiren sorunları çözmek için çaba sarf ettiğini söyledi. Shanghai Belediyesi Sağlık Komisyonu'nun internet sitesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Shanghai Çarşamba günü yerel yollarla bulaşmış 355 teyitli Kovid-19 vakası ve 5.298 asemptomatik taşıyıcı bildirdi.

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Pazartesi, Shanghai, 31 Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Kovid'in Vurduğu Shanghai, Kapalı Yönetimin İkinci Aşamasında 16 Milyon Kişiyi Tarayacak - Son Dakika


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