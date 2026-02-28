Köyceğiz'e Yeni Devlet Hastanesi Talebi - Son Dakika
Köyceğiz'e Yeni Devlet Hastanesi Talebi

Köyceğiz'e Yeni Devlet Hastanesi Talebi
28.02.2026 12:14
Muğla İl Sağlık Müdürü, 100 yataklı Köyceğiz Devlet Hastanesi talebini Sağlık Bakanlığına iletti.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Köyceğiz'e 100 yataklı yeni Köyceğiz Devlet Hastanesi binası talebinin Sağlık Bakanlığına iletildiğini bildirdi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akça, sağlık hizmetlerini yerinde incelemek ve projelerin son durumunu denetlemek amacıyla Köyceğiz'de bir dizi temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında Döğüşbelen mevkisinde, Köyceğiz 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için planlanan yeni hizmet binası alanları yerinde inceleyen Akça, ulaşım imkanları, fiziki koşullar ve bölgenin stratejik ihtiyaçlarını değerlendirerek, yeni binanın hizmete girmesiyle acil vakalara müdahale hızının ve verimliliğinin artacağını vurguladı.

İlçedeki mevcut sağlık kapasitesini artırmaya yönelik müjdeler veren Akça, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Yeni açılması planlanan Köyceğiz Devlet Hastanesine bağlı 5 üniteli Ağız Diş Sağlığı Ek Hizmet Binası ile bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağız. Ayrıca, uzman kadrolarımızın takviyesiyle birlikte 100 yatak kapasiteli yeni Köyceğiz Devlet Hastanesi hizmet binası talebimizi Sağlık Bakanlığımıza ilettik. Hedefimiz, Köyceğiz halkına modern ve tam donanımlı bir sağlık kompleksinde hizmet sunmak."

Program kapsamında Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezini de gezen Akça, görevli personelin talep ve önerilerini dinledi.

Mevcut hizmet süreçlerini yerinde analiz eden Akça, vatandaş memnuniyetini esas alan, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Köyceğiz'e Yeni Devlet Hastanesi Talebi

Köyceğiz'e Yeni Devlet Hastanesi Talebi
