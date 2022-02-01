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Köyde mahsur kalan hasta 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

Köyde mahsur kalan hasta 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

01.02.2022 11:57

Köyde mahsur kalan hasta 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı Bingöl'de bir mezrada yolun kapanmasından dolayı mahsur kalan hasta, ekiplerin 4 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Köyde mahsur kalan hasta 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

BİNGÖL - Bingöl'de bir mezrada yolun kapanmasından dolayı mahsur kalan hasta, ekiplerin 4 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyü Sedat mezrasında ikamet eden Güneş Tunç isimli vatandaş rahatsızlandı ancak bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanınca hasta, mahsur kaldı. Aile durumu 112 acil çağrı merkezine bildirince İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ile sağlık çalışanları hastayı kurtarmak için seferber oldu. Tam paletli ambulansla yola çıkan ekipler, hem yolu açtı, hem de hastaya ulaştı. Yaşlı hasta, tedavi edilmek üzere Solhan Devlet Hastanesi'ne nakil edildi.

Hasta yakınları UMKE ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Köyde mahsur kalan hasta 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Köyde mahsur kalan hasta 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Köyde mahsur kalan hasta 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

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Solhan, Bingöl, Güneş, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Köyde mahsur kalan hasta 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika


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