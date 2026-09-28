Kritik doğumsal kalp hastalığı olan 8 günlük bebek Siirt'ten Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
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Kritik doğumsal kalp hastalığı olan 8 günlük bebek Siirt'ten Ankara'ya sevk edildi

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Kritik doğumsal kalp hastalığı olan 8 günlük bebek Siirt\'ten Ankara\'ya sevk edildi
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kritik doğumsal kalp hastalığı teşhisi konan 8 günlük bebek, hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğe aortik ark hipoplazisi ve doğumsal kalp anomalileri teşhisi konuldu, Yenidoğan Yoğun Bakım'da takibi yapıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kritik doğumsal kalp hastalığı teşhisi konan 8 günlük bebek, ileri tedavi için hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği'ne emmede azalma ve yenidoğan sarılığında gerilememe şikayetleriyle getirilen 8 günlük bebek, kalp yetmezliği bulguları üzerine Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Yağmur Damla Önal tarafından detaylı incelemeye alındı. Ekokardiyografik inceleme sonucunda bebeğin, kalpten vücuda kan taşıyan ana damarın ileri derecede gelişmediği "aortik ark hipoplazisi" ve buna eşlik eden doğumsal kalp anomalilerine sahip olduğu belirlendi.

Uçak ambulans zamanla yarıştı

Dolaşımı ciddi şekilde bozulma riski taşıyan bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde hızlıca tedaviye alınarak hemodinamik takibi sağlandı. İleri düzey tıbbi müdahale ve cerrahi değerlendirme amacıyla Sağlık Bakanlığı ekipleriyle sağlanan koordinasyon neticesinde hava ambulansı organize edildi. Tıbbi stabilizasyonu tamamlanan 8 günlük bebek, uzman sağlık ekiplerinin gözetiminde Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Emmede azalma ve hızlı nefes almaya dikkat

Uzmanlar, yenidoğan döneminde erken tanı ve hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekerek; bebeklerde emmede azalma, hızlı nefes alma, morarma, aşırı terleme ve halsizlik gibi belirtilerin ciddi kalp hastalıklarının habercisi olabileceğini ve vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri; Çocuk Kardiyolojisi, Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Hastalıkları birimlerinin koordineli çalışması sayesinde kritik tanı, ilk tedavi ve sevk süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kaynak: İHA
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