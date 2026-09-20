KTÜ Farabi\'ye 290 yataklı onkoloji ve hematoloji ağırlıklı hastane planlanıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi bünyesinde yapılması planlanan yeni hastanenin 290 yataklı olarak projelendirileceği bildirildi. Hematoloji ve onkoloji bölümlerinin ağırlıklı olacağı hastanenin, modern teşhis ve tedavi üniteleri ile yataklı servislerden oluşması planlanıyor.

Hastanenin teşhis ve tedavi üniteleri ile yataklı servislerinin, Türkiye sağlık sistemindeki gelişmelere paralel şekilde modern standartlarda tasarlanacağı ifade eden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, hastane için ödeneğin çıktığını belirtti.

Projenin hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü hastane projelendirme konusunda profesyonel bir firmadan hizmet alımı yoluyla proje çizdirilmesinin, ardından yapım aşamasına geçilmesinin planlandığını kaydeden Tekinbaş, "Yeni yapılacak hastanemizle ilgili olarak, şu anda diş hastanemiz bitmek üzere. Diş hastanesiyle çocuk hastanesi arasına, uzun bir bina şeklinde inşa etmeyi planlıyoruz. Devletimiz bu konuda ödenek çıkardı. Hastanemizi genel hastane şeklinde yapmayı planlıyoruz. Hematoloji ve onkoloji bölümleri daha ağırlıklı olacak. 290 yataklı, yine bütün özelliklerin bulunduğu bir hastane şeklinde planlıyoruz. Hem teşhis üniteleri hem tedavi üniteleri hem de yataklı servisler açısından, çağımızın ve Türkiye'nin sağlık sistemindeki gelişmelere paralel olarak bir hastane yapmayı planlıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde yapılacak" dedi.

"Hastanemizin proje çalışmaları için ücret aktarımı yapıldı" diyen Tekinbaş, Yapacağımız projenin uzun soluklu olması ve insanlar tarafından, hem çalışanlar açısından hem de kullanıcılar açısından kabul edilebilir ve beğenilen bir proje olması oldukça önemli. İşi baştan çok sıkı tutuyoruz. Sonrasında, özellikle hastanecilik konusunda profesyonel olan bir firmadan hizmet alımı şeklinde, ihaleyle proje çizdirmeyi ve daha sonra da inşaata başlamayı planlıyoruz. İnşallah KTÜ Farabi Hastanesi'nin uzun yıllar eksikliğini çekmeyeceği, hem fiziki şartlar hem de personel açısından bir sorunun yaşanmayacağı bir hastane olacak" şekilinde konuştu.