KTÜ'lü uzmandan beslenme çantası uyarısı, şekerli ürünler çürüğe zemin hazırlıyor - Son Dakika
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KTÜ'lü uzmandan beslenme çantası uyarısı, şekerli ürünler çürüğe zemin hazırlıyor

KTÜ\'lü uzmandan beslenme çantası uyarısı, şekerli ürünler çürüğe zemin hazırlıyor
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KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi İpek Nur Alemdağ, çocukların beslenme çantasına konulan kraker, jelibon, karamel ve simit gibi işlenmiş nişasta ve şeker içeren ürünlerin ağızda parçalanarak çürük oluşumuna zemin hazırlayabildiğini söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İpek Nur Alemdağ, çocukların beslenme çantasına konulan kraker, jelibon, karamel ve simit gibi işlenmiş nişasta ve şeker içeren ürünlerin ağızda parçalanarak çürük oluşumuna zemin hazırlayabildiğini söyledi.

Alemdağ, AA muhabirine, çocukların ağız ve diş sağlığının korunmasında günlük beslenme alışkanlıklarının önemli olduğunu belirtti.

Ailelerin çocukları için hazırladıkları beslenme çantalarında meyve suyu yerine meyvenin kendisini, su veya sütü tercih etmeleri gerektiğini anlatan Alemdağ, meyve sularının asidik özellikleri nedeniyle zamanla diş dokusunda kayba yol açabileceğini vurguladı.

Alemdağ, şekerin yemeğin hemen ardından tüketilmesinin diş sağlığı açısından daha uygun olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Azar azar tüketmek ağız içerisindeki bu asidik ortamı sürekli arttırır ve dişler sürekli bu asit atağına maruz kalır. Çocuk bunu öğünler arasında değil de öğünün hemen ardından tüketirse bu şekilde asit atağını azaltmış oluruz ve dişlerin çürümesini engellemiş oluruz."

Kraker, jelibon, karamel ve simit gibi işlenmiş nişasta ve şeker içeren ürünlerin ağızda parçalanarak çürük oluşumuna zemin hazırlayabileceğine dikkati çeken Alemdağ, bu tür ürünlerin beslenme çantasında mümkün olduğunca sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

"Dengeli bir beslenme düzeninin oluşturulması önemli"

Alemdağ, beslenme çantasında süt ve süt ürünlerinin yanı sıra protein içeren yumurta ve çiğ kuruyemişlerin tercih edilebileceğini belirterek, sebzelerin de çocukların beslenmesinde önemli yer tuttuğunu bildirdi.

Özellikle havuç, kereviz ve salatalık gibi çiğnemeyi artıran sebzelerin de beslenme çantasına eklenebileceğini kaydeden Alemdağ, dengeli bir beslenme düzeninin oluşturulmasının önemli olduğunu anlattı.

Alemdağ, çocuklarda süt dişlerinin erken kaybedilmesinin çeşitli sorunlara yol açabileceğine dikkati çekerek, süt dişlerinin estetik ve çiğneme fonksiyonlarının yanı sıra çocukların psikososyal gelişimi açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Özellikle küçük yaşlarda ön dişlerin kaybedilmesinin psikososyal açıdan olumsuz etkiler oluşturabileceğine işaret ederek, "Biz çocuk diş hekimleri olarak temel yaklaşımımız süt dişleri fizyolojik yani normal düşme yaşı gelene kadar ağızda onları sağlıklı bir şekilde tutmak." dedi.

Alemdağ, ailelerin çocuklarının ağız bakım rutinini takip ederek, çürük oluşum süreci hakkında bilgi sahibi olabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık, Simit, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KTÜ'lü uzmandan beslenme çantası uyarısı, şekerli ürünler çürüğe zemin hazırlıyor - Son Dakika

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