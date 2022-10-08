"Kurtulduğunuz aknelerin bir daha ortaya çıkabilir" - Son Dakika
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"Kurtulduğunuz aknelerin bir daha ortaya çıkabilir"

08.10.2022 09:26

"Kurtulduğunuz aknelerin bir daha ortaya çıkabilir" Aknenin kronik bir hastalık olduğunu belirten Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.

"Kurtulduğunuz aknelerin bir daha ortaya çıkabilir"

BURSA - Aknenin kronik bir hastalık olduğunu belirten Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seval Doğruk Kaçar, kişi diyetine dikkat etmezse, doğru bakım ürünleri kullanmazsa, güneş maruz kalırsa, ilaç kullanımı, hormon bozukluğu gibi akneyi tetikleyebilecek durumlara dikkat etmezse, hastalığın tekrar nüksedebileceğini söyledi.

Aknenin, ciltte sebase bezi dediğimiz bezlerin hastalığı olarak geçtiğini ifade eden Doruk Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seval Doğruk Kaçar, "Ergenlik döneminde daha sık görülen, 40lı yaşlara kadar devam eden bir hastalıktır. Toplumumuzda aslında her 10 kişiden 8'inde bir dönem akne problemi olduğunu biliyoruz. Akne tedavisini önemsiyoruz. Dermatolog olarak bize gelen hastalarda aknenin şiddetine göre medikal tedavi düzenliyoruz. Sürme ve ağızdan tedaviler şeklinde bazen cerrahi tedavilerle lezyon içinde küçültmek için iğneler, komedon dediğimiz siyah noktaları boşaltmak için yaptığımız uygulamalarla bütünleştiriyoruz" dedi.

Akne izleri olan, akneye yatkın olan veya hızlı cevap almak istenen kişilerde tedaviyi cihazla birleştirdiklerini belirten Kaçar, "Elimizde altın iğne Q-switch lazer BBL ışık sistemini kullanarak akne tedavisinde hastalarımıza farklı seçenekler sunuyoruz. Akne kronik bir hastalık, kişi diyetine dikkat etmezse doğru bakım ürünleri kullanmazsa güneş maruziyeti, ilaç kullanımı, hormon bozukluğu gibi akneyi tetikleyebilecek durum olursa bu tedavilerin ardından tekrar olabiliyor. Tedavileri düzenli kullanan verdiğimiz bakım ürünleriyle beraber destekleyerek gittiğimiz hastalarda akne problemini kalıcı olarak yok etmiş oluyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Kurtulduğunuz aknelerin bir daha ortaya çıkabilir' - Son Dakika

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